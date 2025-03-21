Через яку нерухомість можна втратити всі гроші: поширені пастки під час купівлі квартири
- На ринку нерухомості потенційні покупці можуть потрапити у фінансову пастку.
- Рієлтори назвали найпопулярніші сценарії, коли шукачі житла втрачали купу грошей через власну неуважність чи недостатню перевірку.
На початку 2025 року ринок нерухомості відносно активізувався. Тож потенціним покупцям слід бути уважними під час вибору житла – через деякі угоди можна втратити купу грошей.
Шахраї, забудовники без репутації, проблемні документи – усе це може обернутися великими фінансовими втратами, пише 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE". Дізнайтеся, які угоди можуть стати пасткою для вашого заробітку.
Зверніть увагу Інвестиції в нерухомість: у яких країнах Європи найвигідніше купувати житло у 2025 році
Квартира від неперевіреного забудовника
Краще не зв'язуватися із забудовниками, які не мають підтвердженої репутації або мали проблеми з попередніми проєктами, а це конкретно:
- відсутність дозвільних документів або наявність підроблених;
- роботи тривають без належних погоджень;
- низька якість будівництва через економію на матеріалах;
- незрозуміла фінансова схема (забудовник залучає кошти без гарантій);
Перевірте історію забудовника, відгуки покупців та судові справи. Переконайтеся, що будівництво триває за дозволами згідно з чинними нормами.
Вторинне житло із "темним минулим"
Купівля вторинної квартири може стати проблемою, якщо:
- є обтяження, арешти або спадкові суперечки;
- продавець приховує факт наявності боргів;
- у власності є прописані особи, яких не можна виписати.
Для того, щоб впевнитися в прозорості угоди, слід замовити юридичну перевірку нерухомості та переконатися, що всі власники згодні на продаж. Також у власника слід попросити довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.
Квартира без всіх необхідних документів
Найчастіше, за словами рієлторів, зустрічаються такі проблеми:
- відсутність технічного паспорта або права власності;
- самовільне будівництво або незаконна реконструкція;
- купівля житла за дорученням без перевірки оригінальних документів.
Потенційний покупець має обов'язково отримати повний пакет документів перед угодою. Також він має бути певний, що нерухомість зареєстрована у Державному реєстрі речових прав.