Ціни на квартири в Іспанії: скільки коштує житло в найбільших містах і на курортах

Вартість житла в Іспанії відчутно відрізняється залежно від регіону. Наприклад, якщо у Барселоні середня ціна квартири становить 500 тисяч євро, то в Аліканте – від 200 тисяч євро.

Якими є ціни на помешкання в різних регіонах Іспанії, 24 Канал розповідає з посиланням на Europortal.

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Вартість нерухомості в Іспанії

Мадрид. У столиці Іспанії житло коштує набагато дорожче, ніж в інших регіонах. У середньому квадратний метр продають за 1 650 євро. У спальних районах можна знайти квартири вартістю 1 000 євро за квадрат, натомість у центрі житло відчутно дорожче – 2 700 євро за квадрат. Середня вартість квартири в Барселоні – 500 тисяч євро.

Каталонія. У Барселоні ринок нерухомості пропонує широке різноманіття квартир – від історичного центру та помешкань преміум-сегмента. Середня ціна за квадрат – 1 900 – 2 000 євро.

Андалусія. Популярність мають об'єкти на елітному курорті Пуерто-Банус і в містах Марбелья та Малага. Регіон Коста-десь-Соль відомий якісною нерухомістю та добре розвиненою інфраструктурою. Середня ціна житла в Андалусії становить 200 – 250 тисяч доларів.

Валенсія, Аліканте, Коста-Бланка. У цих містах нерухомість є найбільш доступною з усіх іспанських об'єктів біля моря. У Валенсії вартість житла становить у середньому 1 000 євро за квадрат, в Аліканте – 1 000 – 2 000 євро. У Коста-Бланці квартиру-студію можна купити за 25 тисяч доларів.



Найдорожче житло в Іспанії – у Мадриді / Фото Depositphotos

Коста-Дорада та Коста-Брава. Тут нерухомість цінується за широку та красиву берегову лінію та близькість до Франції. Ціни на житло коливаються від 1 200 до 1 500 євро за квадратний метр.

Канарські острови. Тут пропозиція житла більша від попиту, тому ціни помірні. Наприклад, вартість нерухомості на Тенерифе – найрозвиненішому у сфері туризму та інфраструктури острові – становить 1 200 – 1 500 євро за квадрат.

Ібіца та Майорка. Балеарські острови відрізняються справді дорогою нерухомістю – від 2 000 євро за квадрат.

Будинки за 1 євро в Іспанії

У кількох регіонах Іспанії продають будинки за дуже низькою ціною – всього один євро. Так влада планує пожвавити місцеву економіку.

Справжня вартість житла значно вища. Багато з цих будинків перебувають у незадовільному стані та потребують ремонту. Крім того, місцева влада встановлює певні вимоги до потенційних покупців житла.