Каковы цены на жилье в разных регионах Испании, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Europortal.

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Стоимость недвижимости в Испании

Мадрид. В столице Испании жилье стоит гораздо дороже, чем в других регионах. В среднем квадратный метр продают за 1 650 евро. В спальных районах можно найти квартиры стоимостью 1 000 евро за квадрат, зато в центре жилье ощутимо дороже – 2 700 евро за квадрат. Средняя стоимость квартиры в Барселоне – 500 тысяч евро.

Каталония. В Барселоне рынок недвижимости предлагает широкое разнообразие квартир – от исторического центра и квартир премиум-сегмента. Средняя цена за квадрат – 1 900 – 2 000 евро.

Андалусия. Популярностью пользуются объекты на элитном курорте Пуэрто-Банус и в городах Марбелья и Малага. Регион Коста-десь-Соль известен качественной недвижимостью и хорошо развитой инфраструктурой. Средняя цена на недвижимость в Андалусии составляет 200 – 250 тысяч долларов.

Валенсия, Аликанте, Коста-Бланка. В этих городах недвижимость является наиболее доступной из всех испанских объектов у моря. В Валенсии стоимость жилья составляет в среднем 1 000 евро за квадрат, в Аликанте – 1 000 – 2 000 евро. В Коста-Бланке квартиру-студио можно купить за 25 тысяч долларов.



Самое дорогое жилье в Испании – в Мадриде / Фото Depositphotos

Коста-Дорада и Коста-Брава. Здесь недвижимость ценится за широкую и красивую береговую линию и близость к Франции. Цены на жилье колеблются от 1 200 до 1 500 евро за квадратный метр.

Канарские острова. Здесь предложение жилья больше спроса, поэтому цены умеренные. Например, стоимость недвижимости на Тенерифе – самом развитом в сфере туризма и инфраструктуры острове – составляет 1 200 – 1 500 евро за квадрат.

Ибица и Майорка. Балеарские острова отличаются действительно дорогой недвижимостью – от 2 000 евро за квадрат.

Дома за 1 евро в Испании

В нескольких регионах Испании продают дома по очень низкой цене – всего один евро. Так власти планируют оживить местную экономику.

Настоящая стоимость жилья значительно выше. Многие из этих домов находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Кроме того, местные власти устанавливают определенные требования к потенциальным покупателям жилья.