Які ціни на житло в Італії та як іноземцю купити там нерухомість

Ринок нерухомості в Італії у 2025 році демонструє стабільне і помірне зростання. Зросли ціни як на вторинне житло, так і на квартири в новобудовах.

Про ціни на квартири в Італії, а також про те, як іноземцю купити там нерухомість, 24 Канал розповідає з посиланням на Delo.ua.

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Як змінилися ціни на житло в Італії

Згідно з даними Італійського національного інституту статистики (ISTAT), у 2024 році ціни на квартири в Італії на вторинному ринку підвищилися на 2,8%, тоді як новобудови подорожчали на 8,8%.

Це зростання зумовлене кількома чинниками. Насамперед – поступове зниження іпотечних ставок: з пікових 4,97% у 2023 році до 3,18% у лютому 2025-го. Також впливає стримана купівельна спроможність громадян і підтримка держави у вигляді податкових заохочень на енергоефективне житло. Це стимулює попит і впливає на динаміку цін.

Найвищі ціни традиційно фіксують у Мілані та Римі. Згідно з прогнозами Investropa, у 2025 році очікується зростання вартості житла на 6,9% у Мілані та на 6% у Римі. Середня ціна квадратного метра становить 4 300 євро у Мілані та 3 800 євро у Римі.

До основних чинників такого зростання належать обмежена кількість новобудов і високий попит з боку іноземців. Зокрема, інтерес підтримується через податкову систему flat tax, яка приваблює нових резидентів. Водночас у менш економічно розвинених регіонах, як-от Сицилія, житло залишається значно доступнішим – приблизно 1 600 євро за квадратний метр.



Ціни відрізняються залежно від міста, у Римі – одні з найвищих / Фото airbnb

Ще одна тенденція – зміщення фокусу інвесторів: зростає інтерес до інвестицій у різні сегменти нерухомості – від логістичних об'єктів до житлових будинків. У 2025 році очікують укладення приблизно 776 000 угод купівлі-продажу житла.

Ціни на житло загалом продовжуватимуть зростати: на 1,4% у 2025 році та по 1,5% у 2026 і 2027 роках.

Процедура придбання нерухомості в Італії для іноземців

Якщо іноземний громадянин планує купити житло в Італії, йому слід пройти кілька основних етапів:

Отримати податковий код (codice fiscale).

Відкрити рахунок в одному з банків Італії.

Провести юридичну експертизу об'єкта за участі нотаріуса.

Укласти попередній договір купівлі-продажу (compromesso) та внести аванс у розмірі 5 – 10 %.

Підписати остаточний договір (rogito) в нотаріальній формі.

Цей порядок є типовим для іноземних покупців і гарантує юридичну прозорість угоди завдяки обов'язковій участі нотаріуса.