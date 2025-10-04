За останні пів року ціни на купівлю та оренду квартир в Івано-Франківську підвищилися. Попри це, житло там значно дешевше, ніж в інших містах на Заході.

Детальніше про те, скільки коштують помешкання на первинному та вторинному ринках нерухомості Івано-Франківська, а також скільки доводиться викладати за оренду, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Скільки коштує квартира на вторинному ринку Івано-Франківська?

Станом на початок жовтня 2025 року ціни на квартири на вторинному ринку такі:

однокімнатні квартири коштують у середньому 39 тисяч доларів, що на 1% більше, ніж пів року тому;

двокімнатні – 57 тисяч доларів, а це на 5% більше, ніж раніше;

трикімнатні – 75 тисяч доларів, зростання ціни на 7%.

Щоб придбати житло, жителю міста доведеться повністю відкладати середню зарплату протягом 5,6 року – для однокімнатної квартири, 8,2 року – для двокімнатної, 10,8 року – для трикімнатної.

Якщо порівнювати ціни на вторинне житло в Івано-Франківську з іншими західними містами, то там і справді вони найнижчі. Для порівняння однокімнатну квартиру у Львові продають у середньому за 65 тисяч доларів, а в Ужгороді – за 59 тисяч.

Які ціни на житло в новобудовах?

Ціни за квадратний метр у новобудовах Івано-Франківська залежать від класу житла:

комфорт – 35 тисяч гривень за квадратний метр, що на 6% більше, ніж пів року тому;

бізнес – 38 тисяч гривень за квадратний метр, більше на 1%.

Попри зростання цін, вартість квадратного метра у новобудовах Івано-Франківська одна з найнижчих на Заході. Дешевше квадрат у новобудовах коштує у Тернополі.



В Івано-Франківську житло дешевше, ніж в інших містах на Заході / Фото iStock

Скільки коштує оренда квартир?

Ринок оренди також демонструє зростання:

однокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 15 тисяч гривень на місяць, що на 13% більше, ніж пів року тому;

двокімнатну – за 19 тисяч гривень на місяць, на 17% дорожче, ніж у березні;

трикімнатну – за 20 тисяч гривень, зростання ціни на 20%.

На оренду однокімнатного помешкання жителям Івано-Франківська потрібно 64% середньої зарплати, двокімнатного – 78%, трикімнатного – 83%.

Щодо ринку оренди, то тут Івано-Франківськ вже дорожчий на ринку західних міст, попереду лише Львів та Ужгород, де винаймати однокімнатну квартиру в місяць коштує 19 та 21 тисячі гривень відповідно.

До слова, найдорожча квартира, яку зараз продають в Івано-Франківську, коштує понад 1,1 мільйона доларів. Це – трикімнатне житло з ексклюзивним ремонтом. Розташоване воно в центрі міста. Має площу 64 квадратних метри.

Які ціни на житло в інших містах на Заході?

У Тернополі середня ціна однокімнатної квартири на вторинці – 41 тисяча доларів, двокімнатної – 62 тисячі, трикімнатної – 69 тисяч. У новобудовах вартість квадратного метра становить: економклас – 33 тисячі гривень, комфорт – 30 тисяч, бізнес – 44 тисячі. Оренда: однокімнатна квартира – 11 тисяч гривень на місяць, двокімнатна – 14 тисяч, трикімнатна – 15 тисяч.

У Львові оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 19 тисяч гривень на місяць. Двокімнатне житло – 23 тисячі, трикімнатне – 29. За останні пів року ціни зросли в усіх сегментах.

В Ужгороді на вторинному ринку однокімнатні квартири в середньому коштують 59 тисяч доларів, двокімнатні – 95 тисяч, трикімнатні – 115 тисяч. У новобудовах квадратний метр коштує: економклас – 30 гривень, комфорт – 40 тисяч, бізнес – 48. Оренда: однокімнатна квартира – 21 тисяча гривень на місяць, двокімнатна – 25.