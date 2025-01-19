Скільки коштують вторинні квартири в Києві: актуальні ціни за районами

За рік ціни на купівлю вторинних квартир у Києві здебільшого впали. Дорожчим стало тільки трикімнатне житло, зокрема в центральному Печерському районі.

Найдорожчі квартири традиційно пропонують на Печерську, а найдешевше житло можна знайти в Деснянському районі. Про це відомо з аналітичного дослідження DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Які райони є лідерами за вартістю житла на вторинці

Однокімнатна квартира в Печерському районі коштує в середньому 134,9 тисячі доларів. Двокімнатну, за даними DIM.RIA, можна купити дешевше – середня ціна становить 132,8 тисячі доларів.

На трикімнатне житло ціна зросла аж на 39%, тому його вартість складає в середньому 217 тисяч доларів.

На другому місці за вартістю житла – Шевченківський район, де однокімнатну квартиру можна купити за 101,6 тисячі доларів. Третім у рейтингу бачимо Дарницький район, де однокімнатна квартира в середньому коштує 90,4 тисячі доларів.

Ціни на вторинці у столиці / Аналітика DIM.RIA

Де в Києві шукати бюджетні квартири

Середні ціни аналітики зафіксували в Голосіївському, Солом'янському, Подільському районах. Трохи нижчі за середню вартість ціни в Оболонському, Дніпровському та Святошинському районах.

У найдешевшому Деснянському районі однокімнатна квартира в середньому коштує 44,8 тисячі доларів. Двокімнатну можна придбати за 59 тисяч доларів, а середня вартість трикімнатної – 76,3 тисячі доларів.