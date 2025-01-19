Самые дорогие квартиры традиционно предлагают на Печерске, а самое дешевое жилье можно найти в Деснянском районе. Об этом известно из аналитического исследования DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Какие районы являются лидерами по стоимости жилья на вторичке

Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем 134,9 тысячи долларов в среднем. Двухкомнатную, по данным DIM.RIA, можно купить дешевле – средняя цена составляет 132,8 тысячи долларов.

На трехкомнатное жилье цена выросла аж на 39%, поэтому его стоимость составляет в среднем 217 тысяч долларов.

На втором месте по стоимости жилья – Шевченковский район, где однокомнатную квартиру можно купить за 101,6 тысячи долларов. Третьим в рейтинге видим Дарницкий район, где однокомнатная квартира в среднем стоит 90,4 тысячи долларов.

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Средние цены аналитики зафиксировали в Голосеевском, Соломенском, Подольском районах. Немного ниже средней стоимости цены на квартиры в Оболонском, Днепровском и Святошинском районах.

В самом дешевом Деснянском районе однокомнатная квартира в среднем стоит 44,8 тысячи долларов. Двухкомнатную можно приобрести за 59 тысяч долларов, а средняя стоимость трехкомнатной – 76,3 тысячи долларов.