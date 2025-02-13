Де в Києві найкращі ціни на однокімнатні квартири: актуальні дані за районами
- Найвища середня ціна за однокімнатну квартиру на вторинці зараз у Печерському районі – 145 тисяч доларів.
- А найнижча середня вартість однокімнатного житла з ремонтом зафіксована у Деснянському районі – 42 тисячі доларів.
Вартість квартир у Києві залежить від багатьох факторів, але один із головних це розташування. Якщо в Печерському районі ціни просто захмарні, то в сусідніх районах вони вдвічі нижчі, а то й більше.
Найвища середня ціна за однокімнатну квартиру – 145 тисяч доларів. Саме стільки коштує житло на вторинному ринку з ремонтом у Печерському районі, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.
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Де в Києві шукати бюджетну квартиру з ремонтом
Найнижча середня вартість однокімнатного житла з ремонтом – у Деснянському районі. Житло на вторинці там в середньому обійдеться в 42 тисячі доларів. Також досить бюджетні ціни в таких районах, як:
- Дніпровський – 49 700 доларів за однокімнатну квартиру;
- Святошинський – 50 000 доларів за однокімнатну квартиру;
- Оболонський – 54 000 доларів за однокімнатну квартиру.
У Солом'янському та Дарницькому районах на житло з ремонтом доводиться віддати вже 60 000 та 65 000 доларів відповідно.
Актуальні ціни на вторинному ринку в Києві / Дані ЛУНу
У яких районах вигідно купувати житло без ремонту
Статистика щодо цін на однокімнатні квартири без ремонту трохи інша, хоча найнижча середня вартість тут також у Деснянському районі (35 тисяч доларів).
Далі рейтинг за зростанням склався так:
- Солом'янський – 43 000 доларів;
- Оболонський – 47 400 доларів;
- Святошинський – 47 700 доларів.
Цікаво, що ціни, які можна вважати середніми, зафіксували в традиційно дорожчих районах. Наприклад, у Подільському та Голосіївському районах однокімнатні квартири без ремонту коштують 55 000 та 58 900 доларів відповідно.