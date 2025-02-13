Найвища середня ціна за однокімнатну квартиру – 145 тисяч доларів. Саме стільки коштує житло на вторинному ринку з ремонтом у Печерському районі, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.

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Де в Києві шукати бюджетну квартиру з ремонтом

Найнижча середня вартість однокімнатного житла з ремонтом – у Деснянському районі. Житло на вторинці там в середньому обійдеться в 42 тисячі доларів. Також досить бюджетні ціни в таких районах, як:

Дніпровський – 49 700 доларів за однокімнатну квартиру;

Святошинський – 50 000 доларів за однокімнатну квартиру;

Оболонський – 54 000 доларів за однокімнатну квартиру.

У Солом'янському та Дарницькому районах на житло з ремонтом доводиться віддати вже 60 000 та 65 000 доларів відповідно.



Актуальні ціни на вторинному ринку в Києві / Дані ЛУНу

У яких районах вигідно купувати житло без ремонту

Статистика щодо цін на однокімнатні квартири без ремонту трохи інша, хоча найнижча середня вартість тут також у Деснянському районі (35 тисяч доларів).

Далі рейтинг за зростанням склався так:

Солом'янський – 43 000 доларів;

Оболонський – 47 400 доларів;

Святошинський – 47 700 доларів.

Цікаво, що ціни, які можна вважати середніми, зафіксували в традиційно дорожчих районах. Наприклад, у Подільському та Голосіївському районах однокімнатні квартири без ремонту коштують 55 000 та 58 900 доларів відповідно.