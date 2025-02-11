Квартири в Луцьку: чи доступні там ціни в новобудовах і на вторинці
- У Луцьку середня вартість квадратного метра зросла на 6% у новобудовах.
- Ціни на вторинне житло залишаються приблизно на тому ж рівні, що пів року тому.
- Місцевим потрібно відкладати повну середню зарплату 7,8 року для покупки однокімнатного житла.
Луцьк не належить до найдорожчих чи найдешевших міст на Заході. Однак дані аналітиків свідчать про те, що за останні пів року середня вартість там зросла.
У Луцьку середня вартість квадратного метра зросла на 6%. На вторинному ринку ціни за останні пів року не змінилися, пише 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.
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Скільки коштують квартири в Луцьку
Середня вартість квадрата в новобудовах Луцька становить 36 500 гривень (870 доларів).
На вторинному ринку однокімнатна квартира коштує близько 44,4 тисячі доларів. Середня вартість двокімнатного помешкання – 63 тисячі доларів. За трикімнатну квартиру доведеться заплатити 75,3 тисячі доларів.
Вартість житла на вторинці / Дані ЛУНу
Щоб заробити в Луцьку на власне житло, місцевим потрібно відкладати повну середню зарплату:
- 7,8 року – на однокімнатну квартиру;
- 11,1 року – на двокімнатну квартиру;
- 13,3 року – на трикімнатну квартиру.
У яких західних містах ціни найдоступніші
За даними ЛУНу, що на первинному, що на вторинному ринках нерухомості найнижчі ціни зараз у Хмельницькому та Тернополі.
Середня вартість квадратного метра в новобудовах Хмельницького становить 28 тисяч гривень (670 доларів). У Тернополі квадрат коштує 30 тисяч гривень (720 доларів).
Однокімнатна квартира на вторинці в Хмельницькому коштує 35 тисяч доларів, а в Тернополі – у середньому 37 тисяч доларів