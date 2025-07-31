Львів та Київ залишаються одним із найдорожчих для оренди житла міст України. Однак і там можна знайти бюджетні квартири.

Пропозицій з оренди квартир до 6 тисяч гривень мало, однак вони трапляються. Що ж вдасться за таку суму орендувати у Львові та Києві, 24 Канал розповідає з посиланням на DIM.RIA.

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Яке житло у Києві та Львові можна винайняти за 6 тисяч гривень і менше?

На профільному порталі можна знайти пропозиції оренди житла за кілька тисяч, однак йдеться лише про одну кімнатну у квартирі. Якщо ж аналізувати ті, де пропонують житло повністю, то у Львові та Києві є по одному такому варіанту.

У Києві орендувати за 5 500 гривень у місяць можна однокімнатну квартиру, яка має площу 21 квадратний метр. Розташована вона на 9 поверсі 9-поверхового будинку.

Це вторинна нерухомість, ідеально підійде для одного або двох мешканців,

– йдеться в оголошенні.

Умови у квартирі в Києві за 5 500 гривень у місяць / Фото DIM.RIA

У Львові за 6 000 гривень можна орендувати однокімнатну квартиру такої ж площі – 21 квадрат.

Усі меблі є, опалення, газовий конвектор, побутова техніка. Можна з маленькою тваринкою,

– зазначено в оголошенні.

Крім того, потрібно оплачувати комунальні послуги. Взимку це в середньому 1 300 гривень у місяць, влітку – 800. Також є комісія рієлтору – 100% суми місячної оренди.

Як переваги вказані тихий двір і спокійний район.

Умови у квартирі у Львові за 6 000 гривень у місяць / Фото DIM.RIA

Скільки в середньому коштує оренда у Києві та Львові?

Відповідно до даних порталу ЛУН станом на кінець липня у Києві оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 18 тисяч гривень, двокімнатної – 27 тисяч, трикімнатної – 46 тисяч. За останні пів року зафіксували зростання цін на 6, 14 і 13% відповідно.

Щодо Львова, то тут аби орендувати однокімнатне помешкання у місяць доведеться викладати в середньому 17 тисяч гривень, за двокімнатне – 20 тисяч, трикімнатне – 25 тисяч. За останні пів року оренда однокімнатних квартир у ціні не змінилася, дво- та трикімнатні подорожчали на 4 та 13% відповідно.