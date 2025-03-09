Квартири в Німеччині: які ціни в містах, де живуть багато українців

Ціни на квартири в Німеччині відрізняються залежно від регіону. Найдорожче квадратний метр продають у Мюнхені, а найдешевший він у Вупперталі.

Про те, якими є ціни на житло в німецьких містах станом на початок березня та як вони змінилися за останній рік, 24 Канал розповідає з посиланням на Digital Daily News.

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Скільки коштують квартири в містах Німеччини

Ціни на нерухомість на оренду у 20 найбільших містах Німеччини продовжують змінюватися. Тепер квадратний метр у середньому коштує 4 161,07 євро.

Найдорожчі квартири продають у таких містах:

Мюнхен – 7 384,75 євро за квадратний метр;

за квадратний метр; Франкфурт-на-Майні – 5 825,85 євро;

Штутгарт – 5 287,10 євро;

Гамбург – 5 284,18 євро;

Мюнстер – 5 067,92 євро;

Кельн – 4 926,96 євро;

Берлін – 4 782,13 євро;

Дюссельдорф – 4 722,53 євро;

Нюрнберг – 4 435,70 євро;

Бонн – 4 353,33 євро.

Дешевше житло можна купити в таких містах:

Вупперталь – 2416,39 євро за квадратний метр;

за квадратний метр; Дуйсбург – 2 446,56 євро;

Бохум – 2 833,62 євро;

Ессен – 2 916,77 євро;

Дортмунд – 2 989,09 євро;

Бремен – 3 117,66 євро;

Лейпциг – 3449,69 євро;

Білефельд – 3 505,15 євро;

Дрезден – 3 644,62 євро;

Ганновер – 3 831,43 євро.

Якщо порівнювати актуальні ціни з тими, які були рік тому, то в середньому квартири подорожчали на 0,9%. У 13 із 20 міст вартість квадратного метра зросла. Падіння у ціні, зокрема, зафіксували в Мюнхені, Гамбурзі, Берліні.



Найдорожчим серед міст Німеччини є житло в Мюнхені / Фото iStock

Яка ціна на оренду житла

Щодо оренди житла, то вона за рік подорожчала на 6,38% і становить у середньому 13,55 євро за квадрат.

Найдорожче орендувати квартиру у таких містах:

Мюнхен – 23,58 євро за квадрат;

за квадрат; Франкфурт-на-Майні – 19, 16 євро;

Штутгарт – 17, 68 євро;

Берлін – 17,48 євро;

Гамбург – 17, 14 євро.

Найнижчі ціни на оренду житла у таких містах:

Дуйсбург – 8,40 євро за квадрат;

за квадрат; Вупперталь – 9,23 євро;

Бохум – 9,25 євро;

Ессен – 9,83 євро;

Дортмунд – 9,92 євро.

Експерти не очікують різних змін у цінах на ринку нерухомості Німеччини найближчим часом.

Зауважимо, що за даними Євростату, станом на кінець осені 2024 року приблизно 4,2 мільйона громадян України отримали тимчасовий захист на території ЄС. Найбільша кількість українців зупинилася у Німеччині – 1 140 705 людей. Зокрема, українців багато в Баварії (міста Мюнхен, Нюрнберг), Баден-Вюртемберзі (Штутгарт), Нижній Саксонії (Ганновер), Гессені (Франкфурт-на-Майні).