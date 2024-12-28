Зокрема, у 2024 році найбільше українців прийняли 3 країни. Чому так відбулося, і які переваги для українців в цих державах, розповідає 24 Канал.

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Де в Європі найбільше українців

Згідно зі звітом Євростату, станом на кінець осені 2024 року приблизно 4,2 мільйона громадян України отримали тимчасовий захист на території ЄС. Лідерами за кількістю українців стали Німеччина, Польща та Чехія.

Німеччина – 1 140 705 осіб (27,2% від загальної кількості в ЄС). Польща – 983 880 осіб (23,4%). Чехія – 379 370 осіб (9,0%).

Ці три країни надали захист майже 60% від загальної кількості українців, які отримують допомогу в Європейському Союзі.

Німеччина стала країною з найбільшим зростанням кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, додавши 11 370 осіб, що на 1% більше. Польща також продемонструвала помітне зростання – прийняла додаткових 4 045 одержувачів (на 0,4%).

Де менше українців? У Литві кількість осіб, яким було надано тимчасовий захист, різко скоротилася на 33 455 осіб, що становить значне зниження на 41,3%. Таке скорочення пояснюється зняттям з реєстрації осіб, які мали неактивний статус.



Крім того, Італія і Франція теж повідомили про скорочення кількості одержувачів захисту: в Італії – на 1 105 осіб, що становить 0,7%, а у Франції – на 280 осіб, або 0,5%.



Які країни прийняли найбільше українців у 2024 році / Фото Getty Images

Зміни та переваги для українців в цих країнах у 2024-2025-му

Польща

Українці можуть отримати новий статус – "CUKR"

У 2025 році українські біженці, які проживають у Польщі, матимуть можливість перейти на спеціальний дозвіл на проживання. Цей розвиток подій є частиною нового шляху легалізації українців, які перебувають під тимчасовим захистом, що передбачений поправками до спеціального закону, який набув чинності 1 липня 2024 року.

Крім продовження терміну легального перебування до 30 вересня 2025 року, нововведення передбачають, що українці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки – так звану карту перебування CUKR. Вона дозволить займатися підприємницькою діяльністю та перебувати за межами Польщі до 6 місяців.

Статуси, як-от PESEL UKR та CUKR, надають українцям право на:

працевлаштування,

соціальні виплати,

доступ до медицини та освіти.

Як щодо виплат?

Водночас закон, який почав діяти з 1 липня, позбавив українських біженців низки виплат у Польщі:

Раніше доступна одноразова допомога в розмірі 300 злотих, яка призначалася для придбання шкільного приладдя для дітей, більше не надається особам, які прибувають до країни вперше. Тепер ця виплата буде доступна сім'ям лише в тому випадку, якщо їхня дитина офіційно зарахована до шкільної або дошкільної програми.

Житло та харчування відтепер українцям надають 120 днів. Після закінчення цього періоду особи, які не належать до вразливих категорій, повинні платити 60 злотих на добу за проживання у центрах розміщення.

При цьому Польща, як і інші країни, бажає, щоб українці максимально інтегрувалися у польське суспільство. Тому фінансова допомога на харчування та проживання буде надаватися в першу чергу найбільш вразливим групам населення. До них належать діти віком до шести років, вагітні жінки, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю першої та другої групи.

Так, батьки, які працюють в країні та доглядають за дитиною віком до 3 років, мають право на отримання фінансової допомоги для покриття витрат на ясла. Розмір допомоги 400 злотих. Сім'ї з нянями або відвідуванням розвивальних центрів також можуть отримати цю допомогу.



Виплати для українців у Польщі / Фото Unsplash

Фінансова допомога для українців, які проживають у Польщі, у розмірі 800 злотих на місяць залишається чинною. Ця підтримка залежить від своєчасного оформлення необхідної документації. Однак прийнято новий закон, який передбачає, що з 2025 року ця фінансова допомога буде доступна виключно сім'ям з дітьми, які навчаються в польських школах або дитячих садочках. Раніше допомога поширювалася на сім'ї з дітьми віком до 18 років.

Німеччина

Ця країна прийняла найбільшу кількість українських біженців, випередивши навіть Польщу. Українці обирають цю країну для тимчасового проживання через відносно близьке розташування та високий рівень життя.

Українці, яким надано захист у Німеччині, не лише отримають легалізацію перебування, але й зможуть розраховувати на доступ до послуг соціальної підтримки:

Безплатне житло – квартира, кімната у гуртожитку, місце у притулку для біженців.

– квартира, кімната у гуртожитку, місце у притулку для біженців. Фінансова допомога – регулярна виплата у рамках допомоги з безробіття становить 502 євро на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою – 451 євро на особу. Залежно від віку, діти отримують від 318 до 420 євро.

– регулярна виплата у рамках допомоги з безробіття становить 502 євро на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою – 451 євро на особу. Залежно від віку, діти отримують від 318 до 420 євро. Медичні послуги .

. Право на працевлаштування .

. Освіта – діти безплатно відвідують німецьку школу.

– діти безплатно відвідують німецьку школу. Курси німецької мови для дорослих.

Важливо! Для отримання тимчасового захисту не обов'язково проживати у соціальному житлі. Біженець може зупинитись у родичів, друзів чи орендувати приватне помешкання.

При цьому нововведенням у 2024-му для українських біженців у Німеччині є те, що власники транспортних засобів з українськими номерами, які проживають в країні понад 1 рік, тепер зобов'язані зареєструвати свої автомобілі.

Федеральне міністерство транспорту та цифрової інфраструктури запровадило спрощену процедуру реєстрації транспортних засобів спеціально для українців. Згідно з новими правилами, біженцям, які прибувають до Німеччини, дозволено експлуатувати свої транспортні засоби без реєстрації протягом 12 місяців.

Чехія

Українці у Чехії матимуть змогу продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Таке рішення було схвалене чеським парламентом 1 грудня. Тимчасовий захист дає українським біженцям доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Згідно з новою постановою, українці повинні будуть спочатку зареєструватися в електронному вигляді до 15 березня 2025 року.



Щоб отримати захист в Чехії, українці спершу мають зареєструватися електронно / Фото Unsplash

Біженці з візою тимчасового захисту в Чехії отримують такі права:

перебувати в Чехії до одного року;

безплатне медичне страхування;

доступ до освіти для дітей;

працевлаштовуватися;

на додаткову допомогу, наприклад, із житлом.

Варте уваги! Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що українці зі стабільною зайнятістю, які не отримують державної допомоги, зможуть подати заяву на отримання спеціальної посвідки на довгострокове перебування. Через 5 років вони матимуть право подати заявку на постійне проживання в Чехії.

Водночас у 2025-му українці з тимчасовим захистом вже зможуть проживати в безоплатному терміновому житлі максимум 90 днів замість 150. Виняток становлять так звані вразливі категорії, які можуть використовувати таке житло без обмежень. Після закінчення терміну українці мають самостійно шукати та оплачувати житло.

Які виплати?

При цьому країна збільшила розмір фінансової допомоги українським біженцям. З 1 серпня 2024 року виплати становлять:

для дорослого – 4 860 крон й 7 290 крон для осіб з інвалідністю;

для дитини – 3 490 крон й 5 235 крон, якщо це особа з інвалідністю;

для дитини віком від 6 до 10 років – 4 188 крон.

Витрати на житло зросли до 6 000 крон на місяць для вразливих категорій осіб та до 4 000 крон – для всіх інших категорій осіб.

Висновки:

Отже, кожна з країн пропонує різні умови перебування для українських біженців, але всі вони сприяють якнайшвидшій інтеграції громадян України в тамтешнє суспільство. Як Польща, так і Німеччина та Чехія, пропонують українцям хороші можливості працевлаштування та освіти, до того ж ще й підтримують їх матеріально.

Ймовірно, у 2025 році кількість біженців у цих країнах не зменшиться, а може й збільшиться, оскільки безпекова ситуація в Україні поки не змінилася.