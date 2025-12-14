Скільки коштують найдешевші квартири в новобудовах у різних містах України
- Наприкінці 2025 року найдешевші квартири на первинному ринку мають різні ціни залежно від міста.
- Вони варіюються від 1 мільйона до 2,6.
Середня вартість найдешевших квартир у новобудовах відчутно відрізняється залежно від регіону. У західних областях таке житло дорожче, натомість у регіонах, наближених до фронту, дешевше.
Скільки ж коштують найдешевші помешкання в новобудовах у різних містах України, 24 Канал розповідає з посиланням на річний звіт ЛУН.
Які ціни на найдешевші квартири в містах?
Наприкінці 2025 року Суми залишаються містом із найнижчою мінімальною вартістю квартири на первинному ринку – 23,2 тисячі доларів, що дорівнює приблизно 1 мільйону гривень. Найдорожчий "вхідний квиток" на ринок новобудов традиційно у Львові: мінімальна ціна квартири тут становить 61,7 тисячі доларів, або близько 2,6 мільйона гривень, що у 2,5 раза більше, ніж у Сумах.
Де ще високі ціни на квартири в новобудовах:
- Київ – 2,5 мільйона гривень;
- Вінниця – 2 мільйони гривень;
- Рівне, Чернівці, Дніпро – 1,9 мільйона гривень.
Середні ціни в містах на найдешевшу квартиру на первинці / Інфографіка ЛУН
На що впливає мінімальна вартість житла ринку?
Мінімальна вартість квартири напряму впливає ще на один важливий індикатор первинного ринку – середню суму початкового внеску за пільговою іпотекою "єОселя". У 2025 році програма переорієнтувалася саме на житло від забудовників (на етапі будівництва або введене в експлуатацію не більше трьох років тому), тож цей показник став ключовим для оцінки можливостей потенційних покупців.
Найбільший перший внесок на ринку готових квартир за програмою доведеться сплатити у Львові – 636 тисяч гривень за житло вартістю 3,2 мільйона гривень. Це навіть більше, ніж у Києві, де середній перший внесок за найдоступнішу готову квартиру від забудовника становить 532 тисячі гривень при вартості 2,7 мільйона гривень.
До слова, за даними Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України загалом з початку 2025 року скористалися програмою "єОселя" 7 024 українці й отримали пільгових іпотек на суму 13,3 мільярда гривень. Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області – 41, місті Києві – 38 та у Львівській області – 11.
Про що ще йдеться у звіті ЛУН?
У 2025 році вторинне житло подорожчало в більшості регіонів. Найбільше зросли ціни на двокімнатні квартири. Найвідчутніше в ціні додали помешкання в західних регіонах і в центральних, хоча в північних і східних містах також зафіксували висхідний тренд. Лише населені пункти поблизу лінії фронту на південному сході показали невелике річне падіння вартості. Однокімнатні найбільше подорожчали в Тернополі (+21% за рік), двокімнатні – також у Тернополі (+23%), трикімнатні – у Черкасах (+23%).
Середня вартість квадратного метра в новобудовах також зросла в більшості українських міст. Найпомітніше подорожчання зафіксували в Одесі (+19%) та Хмельницькому (+14%). Попри це, Львів зберігає позицію найдорожчого міста за середньою ціною квадратного метра, навіть попри помірне зростання на 6% за рік.