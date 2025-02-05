Ціни впали на 75%: у якому обласному центрі так подешевшали квартири

У прифронтових та часто обстрілюваних містах України ринок нерухомості залишається нестабільним. Зокрема, в одному з обласних центрів квартири подешевшали аж 75% з початку повномасштабного вторгнення.

У той час, коли на Заході триває будівельний бум, ринок у прифронтових містах фактично заморожений. Та найгірша ситуація в ціновому сегменті серед найбільших міст зараз у Харкові, пише 24 Канал, посилаючись на коментарі президентки АФНУ Главкому.

Цікаво Львів чи Ужгород: де квартири в новобудовах та на вторинці коштують дешевше

У Харкові ціни на квартири впали на 75%

У прифронтових областях, серед яких Сумщина, Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина, житло дуже дешеве.

Наприклад, у Херсоні ринку нерухомості як такого немає. За словами Олени Гайдамахи, він просто стоїть. У Запоріжжі ситуація краща, але ціни там дуже низькі. Одна з причин – інтенсивні ворожі обстріли цивільної інфраструктури.

У Харкові зафіксоване різке падіння цін на житло, а саме -75% з початку повномасштабного вторгнення. За словами президентки АФНУ, однокімнатну квартиру в цьому місті можна купити навіть за 10 тисяч доларів.



Пошкоджені житлові будинки в Харкові / Фото Суспільного

На Миколаївщині ситуація зовсім інша

Цікаво, що Миколаїв та область також страждають від постійних ворожих обстрілів. Однак там ринкова ситуація зовсім інша, що по-справжньому дивує.

Ціни на квартири на Миколаївщині навіть зросли. Річ у тім, що багато місцевих, отримуючи виплати від держави за зруйновані помешкання, не переїжджають в інші області. Вони купують квартиру чи будинок в рідному місті, селищі чи селі.