В то время, когда на Западе продолжается строительный бум, рынок в прифронтовых городах фактически заморожен. И худшая ситуация в ценовом сегменте среди крупнейших городов сейчас в Харькове, пишет 24 Канал, ссылаясь на комментарии президента АСНУ Главкому.

Интересно Львов или Ужгород: где квартиры в новостройках и на вторичке стоят дешевле

В Харькове цены на квартиры упали на 75%

В прифронтовых областях, среди которых Сумщина, Харьковщина, Запорожье и Херсонщина, жилье очень дешевое.

Например, в Херсоне рынка недвижимости как такового нет. По словам Елены Гайдамахи, он просто стоит. В Запорожье ситуация лучше, но цены там очень низкие. Одна из причин – интенсивные вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры.

В Харькове зафиксировано резкое падение цен на жилье, а именно -75% с начала полномасштабного вторжения. По словам президента АСНУ, однокомнатную квартиру в этом городе можно купить даже за 10 тысяч долларов можно купить даже за 10 тысяч долларов.



Поврежденные жилые дома в Харькове / Фото Общественного

На Николаевщине ситуация совсем другая

Интересно, что Николаев и область также страдают от постоянных вражеских обстрелов. Однако там рыночная ситуация совсем другая, что по-настоящему удивляет.

Цены на квартиры на Николаевщине даже выросли. Дело в том, что многие местные, получая выплаты от государства за разрушенные квартиры, не переезжают в другие области. Они покупают квартиру или дом в родном городе, поселке или селе.