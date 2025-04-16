Скільки квартир у Польщі українці купили за рік: які міста обирають

Українці почали активніше купувати житлову нерухомість у Польщі. За останній рік цей показник зріс на 25%.

Деталі про статистику купівлі українцями квартир у польських містах 24 Канал розповідає з посиланням на портал salon24.pl.

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Скільки квартир українці зав рік купили в Польщі

За інформацією польського Міністерства внутрішніх справ, громадяни України – найактивніша група серед іноземних інвесторів на ринку нерухомості в країні.

У 2024 році іноземці загалом купили в Польщі понад 17 тисяч квартир – приблизно 5% всього ринку житлової нерухомості в країні. За рік власниками майже 9 тисяч квартир у Польщі стали українці. Якщо порівнювати з 2023 роком, то зафіксували зростання цього показника на 25%.

На другому місці – білоруси, які придбали в Польщі приблизно 3 тисячі квартир – на 60% більше, ніж попереднього року.

Водночас, як відзначають на порталі, нерухомість в Польщі почала менше цікавити німців. Вони купили житла загальною площею менш як 57 тисяч квадратних метрів. Це майже на чверть менше ніж рік тому.



Найбільше квартир іноземці купують у Варшаві / Фото Depositphotos

В яких містах купують квартири

Найбільше житла купили у Варшаві. У 2024 році іноземці стали власниками понад 3,5 тисячі квартир у столиці Польщі. А це на 20% більше, якщо порівнювати з попереднім роком.

Також популярними локаціями для купівлі нерухомості є Краків та Вроцлав. За ними йдуть такі міста:

Лодзь,

Познань,

Гданськ,

Гожув-Велькопольський,

Щецин.

Натомість туристичні міста іноземці, зокрема й українці, не обирають.