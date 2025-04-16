Скільки квартир у Польщі українці купили за рік: які міста обирають
- Кількість куплених українцями квартир у Польщі зросла на 25% за рік.
- Найбільше іноземці купують житло у Варшаві.
Українці почали активніше купувати житлову нерухомість у Польщі. За останній рік цей показник зріс на 25%.
Деталі про статистику купівлі українцями квартир у польських містах 24 Канал розповідає з посиланням на портал salon24.pl.
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Скільки квартир українці зав рік купили в Польщі
За інформацією польського Міністерства внутрішніх справ, громадяни України – найактивніша група серед іноземних інвесторів на ринку нерухомості в країні.
У 2024 році іноземці загалом купили в Польщі понад 17 тисяч квартир – приблизно 5% всього ринку житлової нерухомості в країні. За рік власниками майже 9 тисяч квартир у Польщі стали українці. Якщо порівнювати з 2023 роком, то зафіксували зростання цього показника на 25%.
На другому місці – білоруси, які придбали в Польщі приблизно 3 тисячі квартир – на 60% більше, ніж попереднього року.
Водночас, як відзначають на порталі, нерухомість в Польщі почала менше цікавити німців. Вони купили житла загальною площею менш як 57 тисяч квадратних метрів. Це майже на чверть менше ніж рік тому.
Найбільше квартир іноземці купують у Варшаві / Фото Depositphotos
В яких містах купують квартири
Найбільше житла купили у Варшаві. У 2024 році іноземці стали власниками понад 3,5 тисячі квартир у столиці Польщі. А це на 20% більше, якщо порівнювати з попереднім роком.
Також популярними локаціями для купівлі нерухомості є Краків та Вроцлав. За ними йдуть такі міста:
- Лодзь,
- Познань,
- Гданськ,
- Гожув-Велькопольський,
- Щецин.
Натомість туристичні міста іноземці, зокрема й українці, не обирають.