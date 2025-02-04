Рівне стало лідером за зростанням цін на квартири в Україні: з чим це пов'язано
- У Рівному зафіксували найбільше зростання цін на квартири у 2024 році.
- Жоден обласний центр не сягнув таких показників за вартістю житла.
- Очільниця Рівненського відділення АФНУ назвала причини.
Результати досліджень ринку нерухомості у 2024 році здивували навіть експертів. Містом, де найбільше зросли ціни на квартири, стало Рівне. Чому це відбулося – коментує експертка.
Ціни на квартири в Рівному в деяких сегментах вже вищі, ніж в Івано-Франківську та Тернополі. Про те, чому нове житло дорожчає так стрімко, розповіла Суспільному голова Рівненського відділення АФНУ Наталія Пристопчук, пише 24 канал.
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Чому Рівне стало містом-лідером у 2024 році
За словами Наталії Пристопчук, однією з причин є суттєве подорожчання будівельних матеріалів.
Ми невеличке місто, але ціни дуже стрімко йдуть вгору. Навіть на 20 – 30 %, залежно від локації та забудовника, житло в новобудовах Рівного здорожчало упродовж останніх пів року. Чому так росте ціна? Забудовники це пояснюють тим, що кожні три місяці дорожчають будматеріали приблизно на 30%,
– розповіла експертка.
Також на формування вартості житла в Рівному впливає безпекова ситуація. Оскільки це західне місто, куди під час повномасштабного вторгнення приїжджає багато переселенців, попит не зменшується. А він своєю чергою стимулює зростання цін.
Очільниця Рівненського відділення АФНУ додала, що вартість квартири в Рівному часто залежить від локації – вибору земельної ділянки, яку треба викупити.
На скільки подорожчали квартири в Рівному
За даними платформи ЛУН, середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла на понад 15% упродовж останніх пів року.
На вторинному ринку ситуація схожа – ціни за цей період підскочили в середньому на понад 11%. Це найбільш стрімке зростання вартості серед усіх обласних центрів України.