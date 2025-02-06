Квартири в Тернополі: які ціни на житло в новобудовах та на вторинному ринку

У Тернополі за останні 6 місяців зросли ціни на житло. Це стосується як квартир у новобудовах, так і помешкань на вторинному ринку.

Про час на ринку нерухомості в Тернополі 24 Канал розповідає з посиланням на Суспільне.

Читайте також Ціни підуть вгору чи вниз: що українці очікують від ринку нерухомості

Ціни на житло первинного ринку

Керівниця агенції нерухомості Мар'яна Соловенюк зазначила, що ціни на квартири в новобудовах залежать від комплексу, мікрорайону міста та забудовника.

У середньому можемо орієнтувати, що починає від 600 доларів і вище. Тобто, чим ближче до центру, чим розвинена інфраструктура, тим, звісно, ​​ціна буде дорожча. Залежить також від квадратних метрів,

– розповіла вона.

Та додала, що на однокімнатному обміні ціна буде складатися в межах 25 – 30 тисяч доларів. За двокімнатну квартиру просять від 30 тисяч доларів, за трикімнатну – від 45 000 доларів.

За словами Мар'яни Соловенюк, первинна нерухомість зараз менш популярна: "Її переважно купують під інвестицію. Тобто, або якщо люди не мають повної суми на купівлю квартири, під долю участі, під виплату і так далі, або просто на перспективу".



У Тернополі подорожчали квартири в новобудовах / Фото Pexels

Яка ситуація на вторинному ринку

Якщо аналізувати житло на вторинному ринку, то тут квадратний метр, як завершить рієлтор Віталій Бурда, коштує в середньому 30 тисяч гривень.

За півроку вартість вторинної нерухомості зросла приблизно на 3 – 4%. Однокімнатна квартира в Тернополі на вторинному ринку коштує приблизно 25 тисяч доларів, двокімнатна – трохи більше 30 тисяч доларів, трикімнатна – 35 тисяч і більше,

– повідомив рієлтор.

Віталій Бурда зауважив, що попит має житло з ремонтом, в якому відразу можна жити.



Вторинне житло в Тернополі також подорожчало / Фото Суспільне

На скільки зросли ціни на квартири

Голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Марія Хомин зазначила, що відчутне подорожчання на квартири вторинного ринку не помітила, на платіж від нових квартир.

Зростання приблизно 5 – 7%. Спричинено це тим, що є нестача працівників, подорожчали дуже матеріали. Мотивують працівників вищою зарплатою,

– пояснила Марія Хомин.

Комунікаційна IT-компанії, яка працює з нерухомістю, Альона Бабко розповіла, що за останні 6 місяців ціни на житло в новобудовах Тернополя зросли на 8%. "Це добрий стрімкий показник. По всій країні більше, ніж у Тернополі, ціна зросла лише в Івано-Франківську – на 10%. А якщо ми говоримо про вторинку, то там вона виросла на 3%", – продовжила Альона Бабко.

І підсумувала, що за останній півроку загалом є тенденція до зростання ціни на житло в західних областях.