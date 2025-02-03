В опитуванні ЛУН загалом взяли участь 1 100 респондентів з Києва, Львова та Одеси, які потенційно планують купівлю житла. 24 Канал розповідає про результати дослідження.

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Які результати опитування

Більшість українців вважає, що ціни на нерухомість залишаться стабільними, майже стільки ж сподіваються на її зниження.

Результати опитування свідчать про високу обізнаність суспільства у ринкових процесах і їхню зацікавленість темою нерухомості. Ті, хто очікує зниження цін, ймовірно, відкладають купівлю житла, чекаючи сприятливіших умов,

– розповіла Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Також аналітики наголосили на тому, що очікування щодо змін цін впливають на попит, а отже, і на самі ціни.

Очікування щодо цін на житло в Києві

28% респондентів вважають, що ціна на житло вторинного ринку зросте, 37% – не зміниться, а 35% очікують її зниження. За останні пів року ціни на вторинці в Києві зменшилися на 6%. Протягом останніх 4 місяців вони стабільні, що підтверджує прогнози респондентів.



На які ціни на ринку вторинної нерухомості очікують жителі Києва / Інфографіка ЛУН

Щодо помешкань первинного ринку, то 42% потенційних покупців очікують зростання цін, 31% вважають, що ціни залишаться без змін, а 27% – що знизяться. За останні пів року ціни на новобудови в Києві зросли на 8%.



На які ціни на ринку первинної нерухомості очікують жителі Києва / Інфографіка ЛУН

Яку вартість нерухомості очікують у Львові

У Львові 31% потенційних покупців очікує зростання цін на вторинному ринку нерухомості, 41% вважає, що вони залишаться без змін, 28% – що знизяться. За останні пів року ціни на вторинному ринку Львова зросли на 5%.



Очікування покупців щодо цін на вторинне житло у Львові / Інфографіка ЛУН

Щодо житла в новобудовах, то 46% респондентів прогнозують подальше зростання цін, 30% вважають, що ціни залишаться стабільними, 24% – що знизяться. За останні пів року ціни на новобудови у Львові зросли на 4%.

Очікування покупців щодо цін на житло у новобудовах у Львові / Інфографіка ЛУН

Які ціни на житло очікують в Одесі

В Одесі 23% респондентів очікують зростання цін на помешкання вторинного ринку, 41% відповіли, що вони не зміняться, 36% – що знизяться. За останні пів року ціни на вторинному ринку Одеси зменшилися на 9%.



Які зміни в цінах на вторинному ринку житла Одеси очікують потенційні покупці / Інфографіка ЛУН

Щодо первинного ринку, 41% респондентів очікують, що ціни зростуть, 35% – що залишаться без змін, а 23% очікують на зниження. Дані ЛУН свідчать про зростання цін на первинному ринку Одеси на 5%.



Які зміни в цінах на первинному ринку житла Одеси очікують потенційні покупці / Інфографіка ЛУН