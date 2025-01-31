Своїми прогнозами щодо ринку оренди житла в лютому з 24 Каналом поділилися експертки. Деталі читайте в ексклюзивному матеріалі.

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Що з цінами на оренду житла в січні

Відповідно до даних ЛУН, у січні найдорожче винаймати однокімнатну квартиру в таких містах:

Ужгород – у середньому 19 тисяч гривень на місяць;

Київ та Львів – 17 тисяч гривень;

Івано-Франківськ – 14 тисяч гривень.

Натомість оренда помешкань найменше б'є по гаманцях жителів таких великих міст:

Чернігів – 6250 гривень;

Миколаїв та Запоріжжя – 5 тисяч гривень;

Харків – 4 тисячі гривень.

Ситуація з цінами на оренду дво- та трикімнатних квартир схожа.



Ціни на оренду квартир у містах України в січні / Інфографіка ЛУН

Якою буде ситуація на ринку оренди в лютому

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук зазначила, що в лютому суттєвих змін у цінах на довготривалу оренду в більшості регіонів України не очікують. Зимовий період традиційно характеризується зниженням активності на ринку нерухомості, що стабілізує ціни або приводить до невеликого їх зниження.

У лютому ціни на довготривалу оренду залишаться стабільними, подекуди можливе незначне зниження чи зростання до 500 гривень. Ринок традиційно активізується в березні через зростання попиту, що і призводить до підвищення цін,

– пояснила експертка.

Та додала, що те, як проявить себе березень цього року, покаже час. Адже ринок нерухомості дуже чутливий до змін на лінії фронту та загальної безпекової ситуації.



Експертки не очікують суттєвих змін на ціни на довгострокову оренду житла / Фото Pexels

Не очікує особливих потрясінь на ринку оренди в лютому незалежно від регіону, якщо говорити про формат довготривалої оренди, і оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Фактично зимовий сезон, пов'язаний із підвищеним ризиком для енергетичної системи через атаки ворога, вже традиційно є малоактивним як в питаннях кількості нових угод, так і щодо цінових коливань,

– заявила оглядачка ринку.

Також, за її словами, активними також будуть регіональні ринки довготривалої оренди в містах-хабах. Нині це Рівне, Луцьк, Полтава, Кропивницький, де потенціал до зростання цін на оренду зберігається і в лютому. "Проте не думаю, що це буде суттєвий стрибок ціни – зростання можливе в діапазоні 5 – 8% залежно від рівня реального попиту на лоти в цей період", – продовжила Вікторія Берещак.

Вона вважає, що ситуація зміниться десь наприкінці квітня, з потеплінням. Тоді частина орендарів почне шукати кращий варіант чи зміну умов у період міжсезоння. Воно традиційно триватиме влітку і до початку активного бізнес-сезону та навчального процесу восени. У цей час студенти та заробітчани формують сталий попит на оренду житла у великих містах і середньозважена вартість оренди підвищується на 13 – 15% у Києві, Львові, Тернополі, Одесі тощо.

Довготривала оренда житла: чого очікувати

Ціни на оренду житла в Києві

За словами Оксани Остапчук, медіанна ціна на довготривалу оренду однокімнатної квартири в Києві становить 15 000 гривень. Деснянський район – найдешевший, медіанна ціна 8500 гривень. Натомість Печерський – найдорожчий, медіанна ціна 37 500 гривень.

У лютому ціни на житло в столиці залишаться на рівні грудня 2024 – січня 2025 року. Можливе несуттєве коливання до 500 – 1000 гривень.



У лютому в Києві прогнозують ціни на оренду житла на рівні попередніх місяців / Фото "Київфото"

Вартість оренди квартир у західних регіонах

Західні області, особливо Ужгород, Львів, Івано-Франківськ та Чернівці, залишаються лідерами за вартістю оренди:

Ужгород : медіанна ціна однокімнатної квартири – 17 574 гривні. У грудні ціни зросли на 700 – 1000 гривень, але залишаються стабільними;

: медіанна ціна однокімнатної квартири – 17 574 гривні. У грудні ціни зросли на 700 – 1000 гривень, але залишаються стабільними; Львів: медіанна ціна – 16 750 гривень. У лютому очікується стабілізація, а в березні – квітні можливе підвищення.

У зимовий період попит у регіоні стабільний, а ціни тримаються на рівні жовтня – листопада 2024 року.

Ціни на оренду житла у прифронтових областях

У Харкові медіанна ціна на оренду однокімнатної квартири становить лише 4000 гривень. Це найнижчий показник серед великих міст України. Ціни, як і попит у місті, – на рівні 2024 року. Зростання не відбувається через постійні обстріли та близькість до зони бойових дій.

Одеса та Дніпро, навпаки, майже відновили рівень 2021 року щодо попиту та цін на нерухомість.

Одеса : середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 7500 – 8000 гривень. Приморський район залишається найдорожчим. Безпековий фактор і близькість до зони бойових дій обмежують тут суттєве зростання цін.

: середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 7500 – 8000 гривень. Приморський район залишається найдорожчим. Безпековий фактор і близькість до зони бойових дій обмежують тут суттєве зростання цін. Дніпро: медіанна вартість оренди однокімнатної квартири – 10 000 гривень. Ціни залишаються стабільними, а попит підтримується завдяки внутрішньо переміщеним особам та внутрішній міграції.



У Харкові ціни на оренду житла одні з найнижчих серед великих міст / Фото "Редпост"

Короткострокова оренда помешкань: чи зміняться ціни

Щодо сегмента короткострокової здачі житла Вікторія Берещак зауважила, що в лютому варто очікувати зміни вартості оренди в містах із рекреаційним і туристичним потенціалом.

Українці продовжують жити своє життя навіть в умовах війни й використовувати кожну можливість, щоб хоч якось залишити приємні спогади про ці роки. Тому ми фіксуємо зростання рівня внутрішнього туризму,

– розповіла експертка.

Вікторія Берещак нагадала, що, за даними Державної агенції з розвитку туризму, з початку великої війни понад 45% опитаних українців подорожували країною з туристичною метою, і цей показник продовжує зростати.

Майже 55% обирають міський туризм. Це зазвичай впливає на ринок оренди Львова, Києва. У цей період вартість подобової оренди може зростати на 30 – 50% середньозважено.

Водночас у містах і селищах, наближених до рекреаційних зон, (наприклад, Івано-Франківськ) або в Буковелі та околицях ціни на оренду в активний сезон – можуть підскочити на 70 – 150%,

– відзначила оглядачка ринку.

А лютий і є одним із місяців активного сезону.



Короткострокова оренда житла може зрости, особливо в наближених до гір населених пунктах / Фото Chillax

Значення факторів, на які українці не можуть вплинути

Водночас президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха зауважила, що в умовах повномасштабної війни прогнози давати важко. Адже схеми, які раніше працювали, вже змінилися.

До повномасштабного вторгнення існували коливання ринку нерухомості. Вони залежали від дитячих канікул, від свят. І в певний період року ми розуміли, що і як буде. Зараз цього немає,

– додала президентка АФНУ.

Олена Гайдамаха пояснила, що все буде залежати від того, будуть обстріли чи ні та в яких містах. Вплив на ринок нерухомості матиме і геополітика.

За словами експертки, ринок тепер дуже гнучкий і швидко на все реагує: "Усе не так, як було раніше: зростав долар, а через місяць на це реагував ринок нерухомості. Тепер тижня достатньо: у понеділок може бути одна ціна, в п'ятницю – інша". Це стосується й оренди, й купівлі-продажу житла.

