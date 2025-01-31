Своими прогнозами относительно рынка аренды жилья в феврале с 24 Каналом поделились эксперты. Детали читайте в эксклюзивном материале.

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Что с ценами на аренду жилья в январе

Согласно данным ЛУН, в январе дороже всего снимать однокомнатную квартиру в таких городах:

Ужгород – в среднем 19 тысяч гривен в месяц;

Киев и Львов – 17 тысяч гривен;

Ивано-Франковск – 14 тысяч гривен.

Однако аренда жилищ меньше всего бьет по кошелькам жителей таких крупных городов:

Чернигов – 6250 гривен;

Николаев и Запорожье – 5 тысяч гривен;

Харьков – 4 тысячи гривен.

Ситуация с ценами на аренду двух- и трехкомнатных квартир похожа.



Цены на аренду квартир в городах Украины в январе / Инфографика ЛУН

Какой будет ситуация на рынке аренды в феврале

Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук отметила, что в феврале значительных изменений в ценах на долгосрочную аренду в большинстве регионов Украины не ожидают. Зимний период традиционно характеризуется снижением активности на рынке недвижимости, что стабилизирует цены или приводит к незначительному их снижению.

В феврале цены на долгосрочную аренду останутся стабильными, местами возможно незначительное снижение или рост до 500 гривен. Рынок традиционно активизируется в марте из-за роста спроса, что и приводит к повышению цен,

– объяснила эксперт.

И добавила, что то, как проявит себя март этого года, покажет время. Ведь рынок недвижимости очень чувствителен к изменениям на линии фронта и общей ситуации с безопасностью.



Эксперты не ожидают значительных изменений на цены на долгосрочную аренду жилья / Фото Pexels

Не ожидает особых потрясений на рынке аренды в феврале независимо от региона, если говорить о формате долгосрочной аренды, и обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Фактически зимний сезон, связанный с повышенным риском для энергетической системы из-за атак врага, уже традиционно является малоактивным как в вопросах количества новых сделок, так и по ценовым колебаниям,

– заявила обозреватель рынка.

Также, по ее словам, активными будут региональные рынки долгосрочной аренды в городах-хабах. Сейчас это Ровно, Луцк, Полтава, Кропивницкий, где потенциал к росту цен на аренду сохраняется и в феврале. "Однако не думаю, что это будет существенный скачок цены – рост возможен в диапазоне 5 – 8% в зависимости от уровня реального спроса на лоты в этот период", – продолжила Виктория Берещак.

Она считает, что ситуация изменится где-то в конце апреля, с потеплением. Тогда часть арендаторов начнет искать лучший вариант или изменение условий в период межсезонья. Оно традиционно продлится летом и до начала активного бизнес-сезона и учебного процесса осенью. В это время студенты и работники формируют устойчивый спрос на аренду жилья в крупных городах, и средневзвешенная стоимость аренды повышается на 13 – 15% в Киеве, Львове, Тернополе, Одессе и тому подобное.

Долгосрочная аренда жилья: чего ожидать

Цены на аренду жилья в Киеве

По словам Оксаны Остапчук, медианная цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в Киеве составляет 15 000 гривен. Деснянский район – самый дешевый, медианная цена 8500 гривен. Зато Печерский – самый дорогой, медианная цена 37 500 гривен.

В феврале цены на жилье в столице останутся на уровне декабря 2024 – января 2025 года. Возможно незначительное колебание до 500 – 1000 гривен.



В феврале в Киеве прогнозируют цены на аренду жилья на уровне предыдущих месяцев / Фото "Киевфото"

Стоимость аренды квартир в западных регионах

Западные области, особенно Ужгород, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы, остаются лидерами по стоимости аренды:

Ужгород : медианная цена однокомнатной квартиры – 17 574 гривны. В декабре цены выросли на 700 – 1000 гривен, но остаются стабильными;

: медианная цена однокомнатной квартиры – 17 574 гривны. В декабре цены выросли на 700 – 1000 гривен, но остаются стабильными; Львов: медианная цена – 16 750 гривен. В феврале ожидается стабилизация, а в марте – апреле возможно повышение.

В зимний период спрос в регионе стабильный, а цены держатся на уровне октября – ноября 2024 года.

Цены на аренду жилья в прифронтовых областях

В Харькове медианная цена на аренду однокомнатной квартиры составляет всего 4000 гривен. Это самый низкий показатель среди крупных городов Украины. Цены, как и спрос в городе, – на уровне 2024 года. Роста не происходит из-за постоянных обстрелов и близость к зоне боевых действий.

Одесса и Днепр, наоборот, почти восстановили уровень 2021 года по спросу и ценам на недвижимость.

Одесса : средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 7500 – 8000 гривен. Приморский район остается самым дорогим. Фактор безопасности и близость к зоне боевых действий ограничивают здесь существенный рост цен.

: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 7500 – 8000 гривен. Приморский район остается самым дорогим. Фактор безопасности и близость к зоне боевых действий ограничивают здесь существенный рост цен. Днепр: медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры – 10 000 гривен. Цены остаются стабильными, а спрос поддерживается благодаря внутренне перемещенным лицам и внутренней миграции.



В Харькове цены на аренду жилья одни из самых низких среди крупных городов / Фото "Редпост"

Краткосрочная аренда помещений: изменятся ли цены

Относительно сегмента краткосрочной сдачи жилья Виктория Берещак заметила, что в феврале стоит ожидать изменения стоимости аренды в городах с рекреационным и туристическим потенциалом.

Украинцы продолжают жить свою жизнь даже в условиях войны и использовать каждую возможность, чтобы хоть как-то оставить приятные воспоминания об этих годах. Поэтому мы фиксируем рост уровня внутреннего туризма,

– рассказала эксперт.

Виктория Берещак напомнила, что, по данным Государственного агентства по развитию туризма, с начала большой войны более 45% опрошенных украинцев путешествовали по стране с туристической целью, и этот показатель продолжает расти.

Почти 55% выбирают городской туризм. Это, как правило, влияет на рынок аренды Львова, Киева. В этот период стоимость посуточной аренды может расти на 30 – 50% средневзвешенно.

В то же время в городах и поселках, приближенных к рекреационным зонам, (например, Ивано-Франковск) или в Буковеле и окрестностях цены на аренду в активный сезон – могут подскочить на 70 – 150%,

– отметила обозреватель рынка.

А февраль и является одним из месяцев активного сезона.



Краткосрочная аренда жилья может вырасти, особенно в приближенных к горам населенных пунктах / Фото Chillax

Значение факторов, на которые украинцы не могут повлиять

В то же время президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха отметила, что в условиях полномасштабной войны прогнозы давать трудно. Ведь схемы, которые ранее работали, уже изменились.

До полномасштабного вторжения существовали колебания рынка недвижимости. Они зависели от детских каникул, от праздников. И в определенный период года мы понимали, что и как будет. Сейчас этого нет,

– добавила президент АСНУ.

Елена Гайдамаха объяснила, что все будет зависеть от того, будут обстрелы или нет и в каких городах. Влияние на рынок недвижимости будет иметь и геополитика.

По словам эксперта, рынок теперь очень гибкий и быстро на все реагирует: "Все не так, как было раньше: рос доллар, а через месяц на это реагировал рынок недвижимости. Теперь недели достаточно: в понедельник может быть одна цена, в пятницу – другая". Это касается и аренды, и купли-продажи жилья.

