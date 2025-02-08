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8 лютого, 17:46
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Житло вторинного ринку: як змінилися ціни в областях та де квартири шукають найактивніше

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У січні ринок вторинного житла України зазнав змін: більше оголошень і зросли ціни.
  • Найбільший попит на квартири – у Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях.

У січні ринок вторинного житла України зазнав змін. Ціни зросли, збільшилася кількість оголошень, а покупці стали активнішими.

За інформацією порталу DIM.RIA, дані якого цитує 24 Канал, у січні продавці активізувалися – кількість пропозицій зросла в усіх областях.

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Де найбільше оголошень про продаж вторинного житла

У січні найбільше оголошень про продаж квартир на вторинному ринку з'явилося в таких областях:

  • Житомирська – кількість пропозицій зросла у 2 рази;
  • Тернопільська – також удвічі більше оголошень;
  • Івано-Франківська – майже вдвічі; 
  • Київ та область – збільшення пропозицій у 1,5 раза.

Ймовірно, активність продавців пов'язана з бажанням встигнути продати помешкання до можливої корекції ринку навесні.


Кількість пропозицій житла на вторинному ринку / Інфографіка DIM.RIA

Як змінилися ціни в регіонах

Хоча оголошень багато, середня вартість однокімнатної квартири в більшості областей України за рік зросла. Найвідчутніше подорожчання фіксують в таких областях:

  • Закарпатська – на 33% за рік;
  • Львівська – на 27%;
  • Вінницька – на 19%.

Найдорожчим містом залишається Київ. Там середня ціна однокімнатної квартири – 88 тисяч доларів (зменшилася на 3% за рік).

У січні 2025 року в більшості областей ціна продажу однокімнатної квартири змінювалась у межах кількох відсотків.


Середня вартість однокімнатних квартир вторинного ринку в регіонах / Інфографіка DIM.RIA

Де квартири шукають найактивніше

На початку 2025 року українці почали активніше шукати квартири, особливо в західних та центральних областях. Регіони, де зафіксували найбільший попит (відгуків у 15 – 19 разів більше, ніж оголошень):

  • Вінниччина;
  • Буковина;
  • Тернопільщина.

У Києві на одне оголошення є в середньому два відгуки. Це свідчить про стабільний інтерес до житла у столиці.


Співвідношення попиту та пропозиції на вторинне житло в областях / Інфографіка DIM.RIA