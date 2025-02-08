По информации портала DIM.RIA, данные которого цитирует 24 Канал, в январе продавцы активизировались – количество предложений выросло во всех областях.

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Где больше всего объявлений о продаже вторичного жилья

В январе больше всего объявлений о продаже квартир на вторичном рынке появилось в таких областях:

Житомирская – количество предложений выросло в 2 раза;

Тернопольская – также вдвое больше объявлений;

Ивано-Франковская – почти вдвое;

Киев и область – увеличение предложений в 1,5 раза.

Вероятно, активность продавцов связана с желанием успеть продать жилье до возможной коррекции рынка весной.



Количество предложений жилья на вторичном рынке / Инфографика DIM.RIA

Как изменились цены в регионах

Хотя объявлений много, средняя стоимость однокомнатной квартиры в большинстве областей Украины за год выросла. Наиболее ощутимо подорожание фиксируют в таких областях:

Закарпатская – на 33% за год;

Львовская – на 27%;

Винницкая – на 19%.

Самым дорогим городом остается Киев. Там средняя цена однокомнатной квартиры – 88 тысяч долларов (уменьшилась на 3% за год).

В январе 2025 года в большинстве областей цена продажи однокомнатной квартиры менялась в пределах нескольких процентов.



Средняя стоимость однокомнатных квартир вторичного рынка в регионах / Инфографика DIM.RIA

Где квартиры ищут активнее всего

В начале 2025 года украинцы начали активнее искать квартиры, особенно в западных и центральных областях. Регионы, где зафиксировали наибольший спрос (отзывов в 15 – 19 раз больше, чем объявлений):

Винницкая область;

Буковина;

Тернопольская область.

В Киеве на одно объявление есть в среднем два отзыва. Это свидетельствует о стабильном интересе к жилью в столице.



Соотношение спроса и предложения на вторичное жилье в областях / Инфографика DIM.RIA