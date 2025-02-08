По информации портала DIM.RIA, данные которого цитирует 24 Канал, в январе продавцы активизировались – количество предложений выросло во всех областях.
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Где больше всего объявлений о продаже вторичного жилья
В январе больше всего объявлений о продаже квартир на вторичном рынке появилось в таких областях:
- Житомирская – количество предложений выросло в 2 раза;
- Тернопольская – также вдвое больше объявлений;
- Ивано-Франковская – почти вдвое;
- Киев и область – увеличение предложений в 1,5 раза.
Вероятно, активность продавцов связана с желанием успеть продать жилье до возможной коррекции рынка весной.
Количество предложений жилья на вторичном рынке / Инфографика DIM.RIA
Как изменились цены в регионах
Хотя объявлений много, средняя стоимость однокомнатной квартиры в большинстве областей Украины за год выросла. Наиболее ощутимо подорожание фиксируют в таких областях:
- Закарпатская – на 33% за год;
- Львовская – на 27%;
- Винницкая – на 19%.
Самым дорогим городом остается Киев. Там средняя цена однокомнатной квартиры – 88 тысяч долларов (уменьшилась на 3% за год).
В январе 2025 года в большинстве областей цена продажи однокомнатной квартиры менялась в пределах нескольких процентов.
Средняя стоимость однокомнатных квартир вторичного рынка в регионах / Инфографика DIM.RIA
Где квартиры ищут активнее всего
В начале 2025 года украинцы начали активнее искать квартиры, особенно в западных и центральных областях. Регионы, где зафиксировали наибольший спрос (отзывов в 15 – 19 раз больше, чем объявлений):
- Винницкая область;
- Буковина;
- Тернопольская область.
В Киеве на одно объявление есть в среднем два отзыва. Это свидетельствует о стабильном интересе к жилью в столице.
Соотношение спроса и предложения на вторичное жилье в областях / Инфографика DIM.RIA