Сколько стоят квартиры на левом и правом берегах Киева, какие районы самые дешевые, а какие самые дорогие, рассказывает 24 Канал.

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Сколько стоит арендовать жилье в Киеве

Стоимость аренды квартир в Киеве зависит от района, площади квартиры и ремонта в ней. Традиционно самой дорогой является аренда в Печерском районе (правый берег), самой дешевой – в Деснянском (левый берег). Цены отличается существенно – однокомнатные квартиры стоят 36 тысяч и 9 тысяч гривен.

Самое дорогое жилье сдают в дореволюционных домах (возведенные до 1918 года), а также новостройках, построенных после 2010 года.

Согласно данным ЛУН, средние цены на аренду квартиры в Киеве следующие:

однокомнатные квартиры – 17 тысяч гривен;

двухкомнатные квартиры – 23 600 гривен;

трехкомнатные квартиры – 40 200 гривен.

Стоимость однокомнатной квартиры в столице эквивалентна ее аренде в течение 12,6 года, двухкомнатной – 14,4 года, трехкомнатной – 12,5 года.

Киевляне в среднем тратят 66% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, 92% – двухкомнатной, 150% – трехкомнатной.



Каковы средние цены на аренду квартир в Киеве / Инфографика ЛУН

Цены на аренду квартир на правом берегу Киева

Самые дорогие квартиры на Печерске, ведь там расположен правительственный квартал и есть много элитных жилых комплексов. Аренда однокомнатных квартир в этом районе в среднем стоит 36 тысяч гривен в месяц, двухкомнатных – 42,4 тысячи гривен, трехкомнатных – 72,1 тысячи гривен.

Далее следует Шевченковский район, где однокомнатные квартиры в среднем сдают за 24,6 тысячи гривен в месяц, двухкомнатные – 29,7 тысячи, трехкомнатные – 46,6 тысячи.

Ощутимо дешевле является аренда жилья в Подольском и Голосеевском районах. Однокомнатная квартира там обойдется в 17 – 19 тысяч гривен, двухкомнатная – 24 – 29 тысяч, трехкомнатная – 33,9 – 40,3 тысячи гривен.

В Оболонском и Соломенском районах однокомнатные квартиры сдают за 14 – 15 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные – 19,7 – 22 тысячи гривен, трехкомнатные – 29 – 33,9 тысячи гривен.

Дешевле всего на правом берегу снять жилье в Святошинском районе. В среднем за однокомнатную квартиру придется отдать 13 тысяч гривен, двухкомнатную – 16 тысяч, трехкомнатную – 20 тысяч.



Квартиры на правом берегу традиционно дороже / Фото Pexels

Цены на аренду жилья на левом берегу

На левом берегу за аренду жилья придется выложить ощутимо меньше. Самый дорогой в этой части столицы – Дарницкий район. В среднем однокомнатные квартиры там предлагают за 15 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные – 19 тысяч, трехкомнатные – 24 тысяч гривен.

Немного дешевле является Днепровский район, где аренда однокомнатных квартир в среднем стоит 14 тысяч гривен в месяц, двухкомнатных – 15,5 тысяч, трехкомнатных – 25 тысяч.

Самый дешевый район – Деснянский. Там цены на аренду жилья ниже, чем в пригороде Киева – Вишневом, Ирпене или на Борщаговках. Однокомнатные квартиры там предлагают за 9 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные квартиры – 12 тысяч, трехкомнатные – 13,5 тысячи.