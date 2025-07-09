Де зараз можна купити квартиру на вторинці до мільйона гривень
- У липні 2025 року однокімнатні квартири до 1 мільйона гривень можна придбати у прифронтових містах.
- Ціни на двокімнатні квартири до мільйона гривень доступні лише у двох обласних центрах.
Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку України перевищує 2,7 мільйона гривень. Однак у частині регіонів житло можна купити за ціною до 1 мільйона гривень.
Про те, де продають бюджетне житло, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.
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Де можна купити однокімнатну квартиру до 1 мільйона
У липні 2025 року однокімнатне житло за ціною до 1 мільйона гривень кожна купити у таких містах (наведені середні ціни):
- Херсон – 668 тисяч гривень (за останні пів року ціни не змінилися);
- Запоріжжя – 709 тисяч гривень (фіксують падіння цін на 3%);
- Миколаїв – 835 тисяч гривень (ціни знизилися на 2%);
- Суми – 918 тисяч гривень (ціни зросли на 10%);
- Харків – 939 тисяч гривень (фіксують зростання цін на 14%).
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
Ціни на однокімнатні квартири в містах України / Інфографіка ЛУН
Де продають бюджетні двокімнатні квартири
Двокімнатне житло за цінами до 1 мільйона гривень пропонують у таких містах:
- Херсон – 960 тисяч гривень (за останні пів року ціни не змінилися);
- Запоріжжя – 981 тисяча гривень (фіксують падіння цін на 1%).
Що впливає на такі ціни
Основними чинниками, що впливають на вартість нерухомості, залишаються місце розташування та рівень безпеки. У населених пунктах, розташованих поблизу зони бойових дій, ціни нижчі. Водночас ринок демонструє активність навіть у таких регіонах – наприклад, у Харкові та Сумах фіксують помітне зростання цін на нерухомість.