Найменша квартира у Лондоні коштує 230 тисяч фунтів: чому так дорого

Квартира, яку продають у Лондоні, розташована у комірчині двірника, а чоловік, що орендує житло, навіть жартує, що на щастя немає дівчини, мовляв, вони з нею сварилися б, бо мало місця. Найцікавіше те, що ціна житла становить аж 230 тисяч фунтів стерлінгів.

Річ у тім, що квартира має площу всього 11,7 метра квадратних, передає 24 Канал з посиланням на видання The Scottish Sun.

Читайте також Які ціни на житло в Італії та як іноземцю купити там нерухомість

Чому найменше квартира у Лондоні коштує дорого

Все через розташування квартири-комірчини, адже це один із найбажаніших районів столиці – Кенсінгтон. Сезар Мендес каже, що в його затишному малому житлі, навіть сусіди-мільйонери.



Будинок, де розміщується квартира-комірчина у Лондоні / Фото SWNS

Наприклад, зі слів Сезара, 1-кімнатна квартира у будинку, де він проживає, була продана на мільйон фунтів стерлінгів, а 2-кімнатна – 1,5 мільйона фунтів.

Таким чином, власники виставили і свою незвичайну смартквартиру на продаж за орієнтовною ціною у 230 тисяч фунтів стерлінгів.

Як виглядає найменше квартира у Лондоні

Крихітний розмір квартири слугує і кухнею, і ванною, і спальнею. А ще тут вітальня та крихітний коридор. З вікна квартири вигляд на Музей природознавства, повз який регулярно проїжджає королівська родина.



Кухня та сходи у спальню у крихітній квартирі / Фото SWNS



За словами 47-річного чоловіка, щомісяця він платить за оренду близько 1 400 фунтів стерлінгів, включаючи усі рахунки.

Орендна плата в Лондоні шалена. Але мені подобається розташування, воно чудове,

– каже чоловік.

Крім того, через те, що він не високий, життя у такі крихітній квартирі, його влаштовує. Єдина проблема, за його словами, це те, що потрібно постійно тримати все в чистоті.