Склади, схожі на будинки: на Львівщині збудували червоний логістичний комплекс

Український логістичний комплекс Prostir Business Hub, спроєктований київською студією Aranchii Architects, потрапив на сторінки британського архітектурного видання Dezeen. Об'єкт площею 12 тисяч квадратних метрів поєднує офісні, комерційні й складські приміщення.

Як архітектори переосмислили типову складську архітектуру?

Логістичний комплекс розташований у селі Зимна Вода на околиці Львова, пише Dezeen.

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Під час роботи над проєктом архітектори прагнули відійти від звичного образу логістичного центру. За словами головного архітектора Дмитра Аранчія, команда мала зберегти високу якість попри обмеження бюджету через війну.

Комплекс складається з трьох окремих будівель – одного меншого та двох більших, які об'єднує характерний силует із вигнутими двосхилими дахами.

Сталеві дахи спираються на сітку бетонних колон, що дає змогу змінювати конфігурацію приміщень і пристосовувати їх до різних потреб. Будівлі облицювали металевими панелями, пофарбованими у відтінок Falun red. Цей пігмент отримав назву від шведської шахти Фалун і традиційно використовувався для скандинавських комор та господарських споруд.

За словами Дмитра Аранчія, вибір насиченого червоного кольору був не випадковим. Він мав створити контраст із навколишньою зеленню та водночас відсилати до традиційної геометрії приватних будинків із двосхилими дахами.

Український логістичний комплекс Prostir Business Hub / Фото Alik Usik, Aranchii Architects

Для створення різних масштабів внутрішнього простору форму кожного складу розділили. На фасаді один асиметричний двосхилий дах поступово розділяється на кілька окремих фронтонів. У двох більших будівлях їх по три, а в меншій – два. За задумом архітекторів, таке рішення допомогло поєднати фасад, орієнтований на дорогу, із більш типовим промисловим масштабом забудови в глибині ділянки.

Усередині червоний колір продовжується в пофарбованих сталевих конструкціях, які контрастують із білими металевими стелями та відкритими бетонними колонами.

Ми хотіли символізувати, як різні компанії формують спільну екосистему,

– пояснив Аранчій.

Він додав, що проєкт створює місток між приватною та корпоративною архітектурою, надаючи впізнавану ідентичність типології, яка зазвичай залишається суто функціональною.

Як виглядає комплекс Prostir Business Hub / Фото Alik Usik, Aranchii Architects

З боку дороги будівлі мають великі скляні прорізи, які можна використовувати як шоуруми. Уздовж довгих фасадів також облаштували додаткові входи та отвори, що забезпечують природне освітлення та доступ до приміщень незалежно від того, як вони організовані всередині.

Як українська хата-мазанка перемогла на міжнародному конкурсі дизайну?

Українська хата-мазанка, яка століттями асоціювалася із селом та народною архітектурою, опинилася серед найкращих дизайнерських проєктів світу. Будинки "Під очеретяним дахом", створені українською студією YOD Group, перемогли на престижному Hospitality Design Awards.

Комплекс складається з компактних будинків площею 50 квадратних метрів, у яких архітектори поєднали риси традиційної української хати-мазанки із сучасною архітектурою.