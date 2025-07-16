У Великому Манчестері може з'явитися найвищий хмарочос графства

У графстві Великий Манчестер можуть дозволити будівництво 78-поверхового хмарочоса вартістю в 1 мільярд фунтів стерлінгів. Якщо проєкт буде схвалено, хмарочос стане 3 найвищою будівлею в країні й вмістить до 3 300 будинків. Однак жителі не дуже задоволені, адже тоді горизонт міста Солфорда може повністю змінитися.

Відомо, що будівля може мати висоту у 273 метри, а сам проєкт охопить 10 будівель у торговому парку Regent, що зробить хмарочок найвищою будівлею у графстві Великий Манчестер, передає 24 Канал з посиланням на The Irish Sun.

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Що відомо про будівництво хмарочоса?

У плані зазначається, що хмарочос буде однією із кількох веж у забудові, що розкинеться по всьому міському горизонті. Однак пропозицію щодо забудови мають ще розглянути члени ради міста Солфорда 17 липня.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Нові будівлі будуть розташовані в північній половині торгового парку Regent, поблизу межі річки Ірвелл з центром Манчестера.

Це включатиме значну частку доступного житла.

Однак не всі задоволені пропозиціями – до міської ради Солфорда вже подано понад 450 заперечень. Річ у тім, що чимало жителів міста мають побоювання, що це будівництво посилить тиск на громаду, а саме: проблеми з паркуванням та втрата місцевих магазинів.

Ще минулого року депутатка парламенту Ребекка Лонг-Бейлі написала відкритого листа до керівника департаменту розвитку міста, де зазначила, що плани будівництва не вирішать потреби в соціальному та доступному житлі.

Ці плани не допоможуть розв'язати проблему втрати магазинів, існуючих робочих місць та паркувальних місць, а також суттєво вплинуть на горизонт Солфорда,

– написала вона.

Для чого будівництво хмарочоса?

Забудовники натомість зазначають, що проєкт включає доступне житло. Крім того, вони впевнені, що це стане унікальною можливістю створити центр, яким Солфорд зможе пишатися.

Ми хочемо створити район зі справжнім характером та відчуттям спільноти, де нові будинки, робочі місця та зелені зони інтегровані в Ордсолл,

– зазначив Гетті Шарльє-Пул, менеджер з розвитку.

Нагадуємо! Найвищою будівлею у світі є Бурдж-Халіфа, що в Дубай. Його висота становить 2 717 футів.