Дарча на житло з боргами: чи доведеться платити новому власнику

Передача квартири у подарунок здається простою процедурою, однак на практиці вона може приховувати фінансові та юридичні ризики. Майбутнім власникам важливо заздалегідь з'ясувати, чи є у помешкання борги та чи можуть вони вплинути на оформлення права власності.

Чи передаються борги разом з квартирою?

Законодавство не передбачає автоматичного переходу боргів попереднього власника до нового під час дарування житла, зазначають у Цивільному кодексі України.

Однак, на практиці договір дарування може бути дещо складнішим через боргові зобов'язання. Кредити, податкові борги або інші особисті фінансові проблеми дарувальника не стають проблемою обдарованого лише через зміну власника квартири.

Водночас нотаріус під час оформлення угоди перевіряє державні реєстри. Якщо щодо власника відкриті виконавчі провадження або він внесений до реєстру боржників, це може навіть унеможливити проведення реєстрації.

У деяких випадках укласти договір можливо лише після врегулювання частини боргів або зняття обмежень на майно. Тому перевірка юридичного статусу власника ще до підписання документів є критично важливою.

Чи сплачує новий власник борги за комунальні послуги?

Борги за комунальні послуги зазвичай пов'язані не з самою квартирою, а з конкретним споживачем, який користувався послугами, зазначають в АН "Маяк".

Якщо заборгованість виникла до моменту дарування, новий власник формально не зобов'язаний її погашати.

Важливо! На практиці комунальні підприємства іноді намагаються вимагати оплату від нового власника, адже саме він є доступною стороною. Тому у договорі дарування слід зафіксувати точну суму боргу, щоб потім звернутися до суду, якщо така необхідність виникне.

Коли подарувати квартиру не вийде?

Дарування може стати неможливим, якщо на майно накладено арешт або діють інші заборони у межах виконавчих проваджень. Наявність серйозних боргів, зокрема за рішеннями суду, часто призводить до обмеження права розпоряджатися житлом.

Також проблеми виникають, якщо угоду укладають для приховування майна від стягнення. Кредитори можуть оскаржити договір у суді. Якщо буде доведено, що дарування мало на меті уникнення сплати боргів, угоду можуть визнати недійсною.

Які основні витрати при оформленні дарчої?