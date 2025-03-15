Історія маєтку Олександра Терещенка в Києві: що зараз у будівлі та яка особливість поверхів

У Києві, на розі Антоновича та Скоропадського розташований колишній маєток Олександра Терещенка. Останні 60 років там працює Національна наукова медична бібліотека.

Історію маєтку Терещенка розповіли в тіктоці kyivvibe.history, інформує 24 Канал.

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Історія маєтку Олександра Терещенка

У Києві є багато старих будівель. Наприклад, колишній маєток Олександра Терещенка – молодшого сина благодійника і підприємця Миколи Терещенка, який розташований на розі Антоновича та Скоропадського.

У 1893 році Терещенко купив ділянку і звів на ній розкішний особняк на 33 кімнати. Це був один із перших київських будинків, обладнаний ліфтом. Як зауважує авторка відео, маєток буквально вбудували у пагорб, тому з одного боку лише один, а з іншого – два поверхи.



Маєток Олександра Терещенка, 1900-і роки / Фото з видання Альфреда Ріхтера

У 1920-х роках особняк чекала доля більшості заможних володінь. Його націоналізували й розграбували більшовики. Певний час вони зберігали всередині картини, які вкрали в інших київських садибах. Зокрема, художника Олександра Мурашка.

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Що у маєтку зараз

У 60-х роках приміщення передали Національній науковій медичній бібліотеці. Вона й досі функціонує там. У бібліотеку можна прийти не лише почитати, а й на цікаву екскурсію.

Такий вигляд мають зали бібліотеки: Фото Української бібліотечної енциклопедії

У бібліотеці збереглися старовинні меблі, сейф, годинник і венеціанське дзеркало, а також китайські вази 18 століття та ліпнина, яку дуже легко переплутати із різьбленим деревом. Крім того, в одній з кімнат є гвинтові сходи. Колись туди підіймалися музики та грали для власника. Навіть ручки на дверях – часів будівництва маєтку. Але особливо впадають у вічі золота та зелена зали.

Записатися на екскурсію можна на сайті бібліотеки. Місце варте того, аби його відвідати.

Який вигляд має маєток Олександра Терещенка в Києві: дивіться відео