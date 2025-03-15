Историю имения Терещенко рассказали в тиктоке kyivvibe.history, информирует 24 Канал.

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История имения Александра Терещенко

В Киеве есть много старых зданий. Например, бывший особняк Александра Терещенко – младшего сына благотворителя и предпринимателя Николая Терещенко, который расположен на углу Антоновича и Скоропадского.

У 1893 году Терещенко купил участок и возвел на нем роскошный особняк на 33 комнаты. Это был один из первых киевских домов, оборудованный лифтом. Как отмечает автор видео, имение буквально встроили в холм, поэтому с одной стороны только один, а с другой – два этажа.



Имение Александра Терещенко, 1900-е годы / Фото из издания Альфреда Рихтера

В 1920-х годах особняк ждала судьба большинства состоятельных владений. Его национализировали и разграбили большевики. Некоторое время они хранили внутри картины, которые украли в других киевских усадьбах. В частности, художника Александра Мурашко.

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Что в имении сейчас

В 60-х годах помещение передали Национальной научной медицинской библиотеке. Она до сих пор функционирует там. В библиотеку можно прийти не только почитать, но и на интересную экскурсию.

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В библиотеке сохранилась старинная мебель, сейф, часы и венецианское зеркало, а также китайские вазы 18 века и лепнина, которую очень легко перепутать с резным деревом. Кроме того, в одной из комнат есть винтовая лестница. Когда-то туда поднимались музыканты и играли для владельца. Даже ручки на дверях – времен строительства имения. Но особенно бросаются в глаза золотой и зеленый залы.

Записаться на экскурсию можно на сайте библиотеки. Место стоит того, чтобы его посетить.

Как выглядит имение Александра Терещенко в Киеве: смотрите видео