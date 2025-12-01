Мішель Обама розкритикувала бальну залу: чому будівництво Трампа викликало обурення

Колишня перша леді США Мішель Обама різко відреагувала на знесення Східного крила Білого дому, яке адміністрація Дональда Трампа використала для будівництва нового бального залу. Вона наголосила, що зміни торкнулися не лише архітектури, а й символічної спадщини, яку вважає важливою для всієї країни.

Чому реакція Мішель Обами була такою різкою?

Мішель Обама наголосила, що її емоційна реакція пов'язана не з особистими спогадами, а зі значенням Білого дому як символу національної єдності, пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

За її словами, знесення Східного крила дуже розчарувало, бо вона сприйняла це як втрату для всієї країни.

Я запитала себе: хто ми як нація? Що ми цінуємо? І хто ухвалює рішення про те, як мають виглядати наші символи?

– сказала Мішель.

Цю будівлю вона описала як місце, де десятиліттями реалізовувалися суспільно важливі ініціативи перших леді, тому її знищення є ударом по історії Білого дому, пише Rialtor.com.

Чому проєкт нового залу викликає суперечки?

Критики рішення зазначають, що масштабні зміни відбулися без ширшого публічного обговорення та без урахування історичної ваги приміщення. Східне крило було важливою частиною архітектурної структури, яка формувалася й зберігалася з часів Другої світової війни.

Знесення східного крила / Фото Rialtor.com

На думку опонентів адміністрації, будівельні роботи не є просто модернізацією – вони змінюють культурне значення резиденції.

Це не наш приватний дім – це Дім людей,

– зазначила колишня перша леді.

Які наслідки можуть мати ці зміни?

Політологи та історики застерігають, що масштабні перебудови можуть вплинути на статус Білого дому як історичного об'єкта.

Вони також побоюються, що прецедент цілковитого демонтажу частини резиденції може стати причиною подальших політично мотивованих трансформацій.

Важливо! У своїх коментарях Мішель Обама закликала суспільство замислитися, наскільки важливою є матеріальна спадщина державних інституцій, і чи не ризикує країна втратити те, що формувало її символічну ідентичність десятиліттями.

Коли почалося будівництво бальної зали Трампа?