Житла просто не вистачає: у яких містах Європи люди виступають за обмеження оренди для туристів

У Європі є чимало міст, які можна назвати найпопулярнішими і найпривабливішими для туристів. На жаль, у деяких містах постійний потік мандрівників створює дефіцит житла для місцевих.

Жителі популярних європейських міст наполягають на обмежені короткострокової оренди, пише 24 Канал, посилаючись на Financial Times. Мовиться про туристичні міста Італії, Іспанії та Португалії.

Зверніть увагу Поляки масово скуповують нерухомість в Іспанії: яка головна причина та де саме купують

Італія

У 2022 році в Італії створили об'єднання Alta Tensione Abitativa ("Житло високої напруги"). Метою було вплинути на створення обмежень щодо короткострокової оренди. Особливий акцент ставили на міста, де адміністрації стикаються з житловою кризою.

Того ж року італійський парламент схвалив спеціальний закон, який дозволяє Венеції вводити ліміт на короткострокову оренду. Це наразі єдине місто в Італії, якому надали таке право.

Однак на рішення місцевої влади там нарікають: "Правила, розроблені Венецією, дуже легкі та неефективні. Кількість місць, доступних для туристів, більша, ніж кількість місць, доступних для проживання людей", – пояснив Нікола Пеллікані, колишній венеційський депутат.

Італійський дворик / Фото Pexels

Іспанія

Нещодавно в Іспанії знову відбулися демонстрації проти високих цін на оренду житла. Люди скандували: "Заберіть Airbnb з наших районів".

Дехто вважає, що короткострокова оренда – проблема поверхнева, мовляв, орендодавці просто хочуть максимізувати прибутки, тому ставлять космічні ціни. А дехто вважає, що проблема глобальніша і серед причин називає нестачу житлового фонду.

Вершини суперечки досягли в Барселоні – місто зараз у процесі повної заборони короткострокової оренди. У червні 2024 року міська влада заявила, що до 2028 року скасує близько 10 000 дійсних ліцензій.

Португалія

За останні 20 років ціни на нерухомість суттєво зросли. Вартість житла в деяких містах країни зараз одні з найвищих в Європі.

Злету цін посприяла, зокрема, отримана грошова допомога у 2011 році після фінансової кризи. Цей період супроводжувався припливом заможних людей та витісненням місцевих жителів з ринку нерухомості.

У грудні 2024 року муніципалітет Лісабона схвалив проведення загальноміського референдуму щодо повної заборони оренди житла. Проте Конституційний суд Португалії втрутився і не допустив цього.