У 2022 році саме поляки продемонстрували найбільший інтерес до квадратних метрів в Іспанії, а конкретно в прибережних містечках і районах. Покупці з Польщі щороку оновлюють рекорди за кількістю придбаного житла, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Економічну правду".

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Поляки скуповують житло в Іспанії через страх війни

Ажіотаж з боку поляків пов'язаний не лише з бажанням переїхати в набагато тепліший регіон. Багато з тих, хто вже придбав будинки або квартири в Іспанії, бояться, що російсько-українська війна зачепить і Польщу. Для них нерухомість у курортних районах Іспанії – безпечне місце на випадок подальшої ескалації.

Лише за перші дев'ять місяців 2022 року поляки придбали в Іспанії 2 300 об'єктів нерухомості. Це на 102% більше, ніж за весь 2021 рік. У 2023-му цей показник становив уже 3 118 об'єктів.

На тлі такого ажіотажу іспанський ринок досяг найвищого рівня за останні 15 років: у 2022 році там продали близько 700 тисяч будинків та квартир. Власниця нерухомості на узбережжі Коста-дель-Соль Агнеси Марциняк-Костшева каже, що сплеск попиту відображає занепокоєння потенційних покупців.

Можу виділити дві хвилі стрімкого зростання інтересу до купівлі нерухомості. Перша була в лютому 2022 року, відразу після початку великої війни. Друга – з лютого 2024-го на тлі посилення наступу РФ на фронті,

– каже Марциняк-Косташева.

Адвокатка Марія Руїс Лопес, яка працює між Іспанією та Польщею, також головною причиною називає страх війни. Про це їй говорять клієнти: "Головна причина купівлі квартир і будинків в Іспанії – страх війни. Люди бояться Росії, тому хотіли б мати якесь місце "про запас".

Які райони обирають поляки

Поляки найчастіше обирають узбережжя Коста-дель-Соль та Коста-Бланка. Якщо покупці багатші, то шукають нерухомість у Барселоні, Мадриді, Валенсії, Марбельї, Малазі та Кальпе.

У районах Маріна-Байха та Маріна-Альта на узбережжі Коста-Бланка польські покупці інвестують у новобудови більше, ніж самі іспанці. Вони зазвичай платять одразу, не беручи іпотеку. Квартири обирають частіше, ніж вілли чи будинки (65% від загальної кількості угод).

До слова, Іспанія є популярною серед українських покупців житла. За перші пів року повномасштабного вторгнення українці придбали там 1 237 об'єктів нерухомості. Це на 60% більше, ніж середній показник за останні 15 років.