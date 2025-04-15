В 2022 году именно поляки продемонстрировали наибольший интерес к квадратным метрам в Испании, а конкретно в прибрежных городках и районах. Покупатели из Польши ежегодно обновляют рекорды по количеству приобретенного жилья, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Экономическую правду".

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Поляки скупают жилье в Испании из-за страха войны

Ажиотаж со стороны поляков связан не только с желанием переехать в гораздо более теплый регион. Многие из тех, кто уже приобрел дома или квартиры в Испании, боятся, что российско-украинская война затронет и Польшу. Для них недвижимость в курортных районах Испании – безопасное место на случай дальнейшей эскалации.

Только за первые девять месяцев 2022 года поляки приобрели в Испании 2 300 объектов недвижимости. Это на 102% больше, чем за весь 2021 год. В 2023-м этот показатель составлял уже 3 118 объектов.

На фоне такого ажиотажа испанский рынок достиг самого высокого уровня за последние 15 лет: в 2022 году там продали около 700 тысяч домов и квартир. Владелица недвижимости на побережье Коста-дель-Соль Агнессы Марциняк-Костшева говорит, что всплеск спроса отражает беспокойство потенциальных покупателей.

Могу выделить две волны стремительного роста интереса к покупке недвижимости. Первая была в феврале 2022 года, сразу после начала большой войны. Вторая – с февраля 2024-го на фоне усиления наступления РФ на фронте,

– говорит Марциняк-Косташева.

Адвокат Мария Руис Лопес, которая работает между Испанией и Польшей, также главной причиной называет страх войны. Об этом ей говорят клиенты: "Главная причина покупки квартир и домов в Испании – страх войны. Люди боятся России, поэтому хотели бы иметь какое-то место "про запас".

Какие районы выбирают поляки

Поляки чаще всего выбирают побережье Коста-дель-Соль и Коста-Бланка. Если покупатели богаче, то ищут недвижимость в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Марбельи, Малаге и Кальпе.

В районах Марина-Байха и Марина-Альта на побережье Коста-Бланка польские покупатели инвестируют в новостройки больше, чем сами испанцы. Они обычно платят сразу, не беря ипотеку. Квартиры выбирают чаще, чем виллы или дома (65% от общего количества сделок).

К слову, Испания является популярной среди украинских покупателей жилья. За первые полгода полномасштабного вторжения украинцы приобрели там 1 237 объектов недвижимости. Это на 60% больше, чем средний показатель за последние 15 лет.