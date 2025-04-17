Жителі популярних європейських міст наполягають на обмежені короткострокової оренди, пише 24 Канал, посилаючись на Financial Times. Мовиться про туристичні міста Італії, Іспанії та Португалії.

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Італія

У 2022 році в Італії створили об'єднання Alta Tensione Abitativa ("Житло високої напруги"). Метою було вплинути на створення обмежень щодо короткострокової оренди. Особливий акцент ставили на міста, де адміністрації стикаються з житловою кризою.

Того ж року італійський парламент схвалив спеціальний закон, який дозволяє Венеції вводити ліміт на короткострокову оренду. Це наразі єдине місто в Італії, якому надали таке право.

Однак на рішення місцевої влади там нарікають: "Правила, розроблені Венецією, дуже легкі та неефективні. Кількість місць, доступних для туристів, більша, ніж кількість місць, доступних для проживання людей", – пояснив Нікола Пеллікані, колишній венеційський депутат.

Італійський дворик / Фото Pexels

Іспанія

Нещодавно в Іспанії знову відбулися демонстрації проти високих цін на оренду житла. Люди скандували: "Заберіть Airbnb з наших районів".

Дехто вважає, що короткострокова оренда – проблема поверхнева, мовляв, орендодавці просто хочуть максимізувати прибутки, тому ставлять космічні ціни. А дехто вважає, що проблема глобальніша і серед причин називає нестачу житлового фонду.

Вершини суперечки досягли в Барселоні – місто зараз у процесі повної заборони короткострокової оренди. У червні 2024 року міська влада заявила, що до 2028 року скасує близько 10 000 дійсних ліцензій.

Португалія

За останні 20 років ціни на нерухомість суттєво зросли. Вартість житла в деяких містах країни зараз одні з найвищих в Європі.

Злету цін посприяла, зокрема, отримана грошова допомога у 2011 році після фінансової кризи. Цей період супроводжувався припливом заможних людей та витісненням місцевих жителів з ринку нерухомості.

У грудні 2024 року муніципалітет Лісабона схвалив проведення загальноміського референдуму щодо повної заборони оренди житла. Проте Конституційний суд Португалії втрутився і не допустив цього.