Жителі популярних європейських міст наполягають на обмежені короткострокової оренди, пише 24 Канал, посилаючись на Financial Times. Мовиться про туристичні міста Італії, Іспанії та Португалії.
Зверніть увагу Поляки масово скуповують нерухомість в Іспанії: яка головна причина та де саме купують
Італія
У 2022 році в Італії створили об'єднання Alta Tensione Abitativa ("Житло високої напруги"). Метою було вплинути на створення обмежень щодо короткострокової оренди. Особливий акцент ставили на міста, де адміністрації стикаються з житловою кризою.
Того ж року італійський парламент схвалив спеціальний закон, який дозволяє Венеції вводити ліміт на короткострокову оренду. Це наразі єдине місто в Італії, якому надали таке право.
Однак на рішення місцевої влади там нарікають: "Правила, розроблені Венецією, дуже легкі та неефективні. Кількість місць, доступних для туристів, більша, ніж кількість місць, доступних для проживання людей", – пояснив Нікола Пеллікані, колишній венеційський депутат.
Італійський дворик / Фото Pexels
Іспанія
Нещодавно в Іспанії знову відбулися демонстрації проти високих цін на оренду житла. Люди скандували: "Заберіть Airbnb з наших районів".
Дехто вважає, що короткострокова оренда – проблема поверхнева, мовляв, орендодавці просто хочуть максимізувати прибутки, тому ставлять космічні ціни. А дехто вважає, що проблема глобальніша і серед причин називає нестачу житлового фонду.
Вершини суперечки досягли в Барселоні – місто зараз у процесі повної заборони короткострокової оренди. У червні 2024 року міська влада заявила, що до 2028 року скасує близько 10 000 дійсних ліцензій.
Португалія
За останні 20 років ціни на нерухомість суттєво зросли. Вартість житла в деяких містах країни зараз одні з найвищих в Європі.
Злету цін посприяла, зокрема, отримана грошова допомога у 2011 році після фінансової кризи. Цей період супроводжувався припливом заможних людей та витісненням місцевих жителів з ринку нерухомості.
У грудні 2024 року муніципалітет Лісабона схвалив проведення загальноміського референдуму щодо повної заборони оренди житла. Проте Конституційний суд Португалії втрутився і не допустив цього.