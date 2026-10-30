Захист від російських ударів: в Україні збудують альтернативні мостові переправи
В Україні зведуть 21 альтернативну мостову переправу через річки задля збереження стабільної логістики під час систематичних російських обстрілів. Перші конструкції почнуть діяти в Києві вже на початку року.
Що відомо про рішення уряду щодо мостів
Як повідомив міністр інфраструктури й відновлення Микола Калашник під час години запитань до уряду 30 жовтня, держава бере на себе повну реалізацію та фінансування цих інфраструктурних проєктів.
Зауважте! Необхідність у нових переходах постала через систематичні удари російської армії по мостах у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.
Роботи в Києві вже розпочато. Перші мости запрацюють на початку року,
– анонсував міністр.
Калашник підкреслив, що якнайшвидше відновлення повноцінного руху Південним мостом має критичне значення для столиці. Раніше на цю переправу щодня припадало 150 тисяч автомобілів – чверть усього столичного трафіку через Дніпро, який сягає 600 тисяч машин.
- Нагадаємо, що Росія атакувала Київ балістичними ракетами вночі 27 жовтня. Внаслідок ударів сталося влучання у Південний міст.
- А 30 жовтня рух транспорту у напрямку з лівого на правий берег частково відновили. Але проїзд дозволили лише однією смугою. А ще виключно для авто вагою до 10 тонн.
Зокрема, Кабмін вже затвердив будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро у столиці та під'їзних автошляхів вартістю 1 мільярд гривень. Конкретні точки їхнього розміщення узгоджує військове командування спільно з міською військовою адміністрацією.