Захист від російських ударів: в Україні збудують альтернативні мостові переправи

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Що відомо про рішення уряду щодо мостів

Як повідомив міністр інфраструктури й відновлення Микола Калашник під час години запитань до уряду 30 жовтня, держава бере на себе повну реалізацію та фінансування цих інфраструктурних проєктів.

Зауважте! Необхідність у нових переходах постала через систематичні удари російської армії по мостах у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

Роботи в Києві вже розпочато. Перші мости запрацюють на початку року– анонсував міністр.

Калашник підкреслив, що якнайшвидше відновлення повноцінного руху Південним мостом має критичне значення для столиці. Раніше на цю переправу щодня припадало 150 тисяч автомобілів – чверть усього столичного трафіку через Дніпро, який сягає 600 тисяч машин.

Нагадаємо, що Росія атакувала Київ балістичними ракетами вночі 27 жовтня. Внаслідок ударів сталося влучання у Південний міст.

А 30 жовтня рух транспорту у напрямку з лівого на правий берег частково відновили. Але проїзд дозволили лише однією смугою. А ще виключно для авто вагою до 10 тонн.

Зокрема, Кабмін вже затвердив будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро у столиці та під'їзних автошляхів вартістю 1 мільярд гривень. Конкретні точки їхнього розміщення узгоджує військове командування спільно з міською військовою адміністрацією.