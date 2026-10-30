Защита от российских ударов: в Украине построят альтернативные мостовые переправы

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Что известно о решении правительства относительно мостов

Как сообщил министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник во время часа вопросов к правительству 30 октября, государство берет на себя полную реализацию и финансирование этих инфраструктурных проектов.

Обратите внимание! Необходимость в новых переходах возникла из-за систематических ударов российской армии по мостам в Киеве, Днепре, Запорожье и Харькове.

Работы в Киеве уже начаты. Первые мосты заработают в начале года– объявил министр.

Калашник подчеркнул, что как можно более быстрое восстановление полноценного движения по Южному мосту имеет критическое значение для столицы. Ранее через эту переправу ежедневно проезжало 150 тысяч автомобилей – четверть всего столичного трафика через Днепр, который достигает 600 тысяч машин.

Напомним, что Россия атаковала Киев баллистическими ракетами ночью 27 октября. В результате ударов был поражен Южный мост.

А 30 октября движение транспорта в направлении с левого на правый берег частично возобновили. Но проезд разрешили только по одной полосе. Причем исключительно для автомобилей весом до 10 тонн.

В частности, Кабмин уже одобрил строительство комбинированных водных переправ через Днепр в столице и подъездных автодорог стоимостью 1 миллиард гривен. Конкретные точки их размещения согласовывает военное командование совместно с городской военной администрацией.