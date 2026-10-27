Будут стоить 1 миллиард: в Киеве планируют построить водные переправы через Днепр

О запуске важного инфраструктурного проекта сообщил мэр города Виталий Кличко. Финансирование и реализация строительства уже согласованы на государственном уровне.

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Кто определит расположение переправ?

Конкретные места для размещения объектов будет выбирать военное командование. Согласовывать окончательные местоположения и подъездные пути будет, в частности, Киевская городская военная администрация.

Город же, по рекомендации правительства, найдет средства – 1 миллиард гривен на этот проект– уточнил Кличко.

Отметим, что в последнее время враг все больше атакует мосты в Киеве. В частности, во время последних обстрелов 27 октября под ударом оказался Южный мост. Из-за этого повреждения получила инфраструктура метро. К тому же пришлось ограничивать движение транспорта.

Ранее, во время атаки 20 октября, вблизи Северного моста поднялся дым. Сам мост не испытал попаданий, однако движение им было затруднено.