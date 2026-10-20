О подробностях сообщили в КГГА.

Было ли попадание по Северному мосту

Сама переправа не пострадала, однако проезд по этому участку пока затруднен.

Правоохранители фиксируют последствия атаки российских беспилотников непосредственно вблизи сооружения.

Из-за работы следственных групп возможны отклонения от графика общественного транспорта, маршруты которого пролегают через мост. Власти призывают пассажиров и водителей учитывать возможные задержки при передвижении по столице.

Воздушная тревога в Киеве продолжается, поэтому горожанам рекомендуется находиться в безопасных местах до официального отбоя опасности.

Важно! Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе. Следить за передвижением вражеских БПЛА вы можете на нашем сайте хронологии.

Напомним, что в течение 20 октября Россия проводит атаку на Киев ударными беспилотниками. В нескольких районах столицы произошли попадания, также известно о пострадавших и одном погибшем.