Произошло попадание в Южный мост в Киеве: движение транспорта и метро ограничено

Об этом сообщили в КГВА и мэр города Виталий Кличко. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

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Баллистическая атака на Киев 27 октября: какие последствия на Южном мосту?

Серия взрывов прогремела в Киеве глубокой ночью 27 октября. Российская армия применила против столицы Украины баллистические ракеты.

Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что после воздушной атаки зафиксировано попадание в Южный мост. В результате этого также пострадала инфраструктура метрополитена.

По информации Киевской городской военной администрации, движение автомобильного транспорта по Южному мосту пришлось временно ограничить. Как уточнили в полиции, – в обоих направлениях. На месте работают все необходимые специалисты.

Станции Черниговская и Лесная временно закрыты для пассажирских перевозок. Также изменена схема движения поездов, поскольку их движение через Южный мост временно приостановлено:

На зеленой (Сырецко-Печерской) линии метро поезда курсируют только на участках от станции Сырец до Выдубичей и от Осокорков до станции Красный Хутор.

(Сырецко-Печерской) линии метро поезда курсируют только на участках от станции Сырец до Выдубичей и от Осокорков до станции Красный Хутор. На красной линии поезда пока курсируют между станциями Академгородок и Дарница.

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Добавим, что одновременно с Киевом враг наносил удары по Западу Украины. В частности, взрывы слышали в Сарнах Ровненской области и Новоднестровске на Буковине – туда летели ударные реактивные беспилотники врага.