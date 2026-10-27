Сталося влучання у Південний міст у Києві: рух транспорту та метро обмежили

Про це повідомили у КМВА та міський голова Віталій Кличко. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

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Балістична атака на Київ 27 жовтня: які наслідки на Південному мосту?

Серія вибухів прогриміла у Києві серед ночі 27 жовтня. Росія армія застосувала проти столиці України балістичні ракети.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що після повітряної атаки зафіксовано влучання у Південний міст. Унаслідок цього зазнала також пошкоджень інфраструктура метрополітену.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, рух автомобільного транспорту Південним мостом довелося тимчасово обмежити. Як уточнили у поліції – в обох напрямках. На місці працюють усі необхідні фахівці.

Станції Чернігівська та Лісова тимчасово зачинені для пасажирських перевезень. Також змінено схему руху поїздів, адже рух їх через Південний міст тимчасово призупинений:

На зеленій (Сирецько-Печерській) лінії метро поїзди курсують лише на ділянках від станції Сирець до Видубичів та від Осокорків до станції Червоний Хутір.

(Сирецько-Печерській) лінії метро поїзди курсують лише на ділянках від станції Сирець до Видубичів та від Осокорків до станції Червоний Хутір. На червоній лінії поїзди наразі курсують між станціями Академмістечко та Дарниця.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що одночасно з Києвом ворог бив по Заходу України. Зокрема, вибухи чули у Сарнах Рівненської області та Новодністровську на Буковині – туди летіли ударні реактивні безпілотники ворога.