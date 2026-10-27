Сталося влучання у Південний міст у Києві: рух транспорту та метро обмежили

У Києві сталося влучання у Південний міст / Фото Depositphotos
У Києві під час атаки балістичними ракетами вночі 27 жовтня сталося влучання у Південний міст. Через це пошкоджень зазнала також інфраструктура метро та обмежено рух транспорту.
Про це повідомили у КМВА та міський голова Віталій Кличко. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.
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Серія вибухів прогриміла у Києві серед ночі 27 жовтня. Росія армія застосувала проти столиці України балістичні ракети.
Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що після повітряної атаки зафіксовано влучання у Південний міст. Унаслідок цього зазнала також пошкоджень інфраструктура метрополітену.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, рух автомобільного транспорту Південним мостом довелося тимчасово обмежити. Як уточнили у поліції – в обох напрямках. На місці працюють усі необхідні фахівці.
Станції Чернігівська та Лісова тимчасово зачинені для пасажирських перевезень. Також змінено схему руху поїздів, адже рух їх через Південний міст тимчасово призупинений:
- На зеленій (Сирецько-Печерській) лінії метро поїзди курсують лише на ділянках від станції Сирець до Видубичів та від Осокорків до станції Червоний Хутір.
- На червоній лінії поїзди наразі курсують між станціями Академмістечко та Дарниця.
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Додамо, що одночасно з Києвом ворог бив по Заходу України. Зокрема, вибухи чули у Сарнах Рівненської області та Новодністровську на Буковині – туди летіли ударні реактивні безпілотники ворога.
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