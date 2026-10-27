Реактивні БпЛА спричинили вибухи у Чернівецькій та Рівненській областях

Про це інформували місцеві ЗМІ та спільноти у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Захід України зазнав атаки реактивних БпЛА 27 жовтня: що відомо?

Під час повітряної тривоги у західних регіонах України зафіксували рух швидкісних реактивних дронів. У кількох містах чули звуки вибухів.

Як повідомляє Суспільне, вибух прогримів у Новодністровську Чернівецької області. Про загрозу від БпЛА перед цим застерігала Чернівецька ОВА.

Серія вибухів також пролунала у місті Сарни Рівненської області, про що поінформував телеграм "Рівне Головне". Усе це сталося близько 3 ночі 27 жовтня.

Наразі інформація щодо можливих наслідків не надходила. Атака ворога триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що одночасно з Заходом України під повітряний удар російської армії потрапив Київ. Ворог застосував проти столиці балістичні ракети.