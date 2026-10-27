Вибухи у столиці: Київ знову був під атакою російської балістики, є влучання

Вибухи у Києві / 24 Канал
У Києві вночі 27 жовтня прогриміла серія гучних вибухів під час повітряної тривоги. Російські війська завдали удару по місту із застосуванням балістичного озброєння.
Про загрозу інформували у Повітряних силах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Що відомо про обстріл Києва 27 жовтня?
Повітряну тривогу у Києві разом із цілою низкою областей України оголосили о 03:25 вночі 27 жовтня. Моніторингові спільноти та військові канали повідомили у цей час про пуск російською армією балістичних ракет у бік столиці.
Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин. Після цього ракети ще продовжували летіти.
Інформація про наслідки поточного обстрілу на цей момент публікації є така:
- У Подільському районі є влучання в адміністративну будівлю.
- За двома іншими адресами – у нежитлові будівлі.
Зауважимо, що ввечері 26 жовтня по Києву вже гатили ракетами. Під ударом опинилися територія одного з університетів, парк і місцевість поблизу станції метро та житлових будинків.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.
Додамо, що одночасно з Києвом вибухи чули на Заході України – у Сарнах Рівненської області та Новодністровську на Буковині, про що писали місцеві у соціальних мережах. Туди летіли ударні реактивні безпілотники ворога.
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