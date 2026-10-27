Вибухи у столиці: Київ знову був під атакою російської балістики, є влучання

Про загрозу інформували у Повітряних силах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про обстріл Києва 27 жовтня?

Повітряну тривогу у Києві разом із цілою низкою областей України оголосили о 03:25 вночі 27 жовтня. Моніторингові спільноти та військові канали повідомили у цей час про пуск російською армією балістичних ракет у бік столиці.

Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин. Після цього ракети ще продовжували летіти.

Інформація про наслідки поточного обстрілу на цей момент публікації є така:

У Подільському районі є влучання в адміністративну будівлю.

За двома іншими адресами – у нежитлові будівлі.

Зауважимо, що ввечері 26 жовтня по Києву вже гатили ракетами. Під ударом опинилися територія одного з університетів, парк і місцевість поблизу станції метро та житлових будинків.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що одночасно з Києвом вибухи чули на Заході України – у Сарнах Рівненської області та Новодністровську на Буковині, про що писали місцеві у соціальних мережах. Туди летіли ударні реактивні безпілотники ворога.