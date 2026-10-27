Взрывы в столице: Киев вновь был под атакой российской баллистики, есть попадания

Об угрозе информировали в Воздушных силах. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно об обстреле Киева 27 октября?

Воздушную тревогу в Киеве, а также в целом ряде областей Украины объявили в 03:25 ночи 27 октября. Мониторинговые сообщества и военные каналы сообщили в это время о запуске российской армией баллистических ракет в сторону столицы.

Серия взрывов прогремела в Киеве в течение нескольких минут. После этого еще ракеты продолжали лететь.

Информация о последствиях текущего обстрела на сей момент есть такая:

В Подольском районе зафиксировано попадание в административное здание.

По двум другим адресам – в нежилые здания.

Отметим, что вечером 26 октября по Киеву уже били ракетами. Под ударом оказались территория одного из университетов, парк и местность вблизи станции метро и жилых домов.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что одновременно с Киевом взрывы слышали на Западе Украины – в Сарнах Ровненской области и Новоднестровске на Буковине, о чем писали местные жители в социальных сетях. Туда летели ударные реактивные беспилотники врага.