Кого можуть виселити з неприватизованої квартири: що передбачає закон

Неприватизовані квартири в Україні належать державі або громаді, а люди, які в них проживають, мають статус наймачів, а не власників. Через це право користування житлом можуть припинити, якщо мешканці порушують умови проживання або правила користування квартирою.

За що можуть виселити з неприватизованої квартири?

Закон дозволяє припинити таке право користування, якщо наймачі систематично порушують правила проживання, зазначається у Житловому кодексі.

Дивіться також Українцям можуть дозволити приватизувати зруйноване житло: чи можна отримати компенсацію

У таких випадках орган місцевої влади або власник житла може звернутися до суду з вимогою про виселення.

Згідно зі статтею 116 Житлового кодексу, виселення без надання іншого житла можливе лише у виняткових випадках. Найчастіше суди ухвалюють такі рішення, коли мешканці:

систематично руйнують або псують житло;

своєю поведінкою роблять проживання сусідів неможливим.

використовують квартиру не за призначенням;

Йдеться про ситуації, коли квартира використовується як склад або приміщення для незаконної діяльності. У таких випадках суд може дозволити виселення навіть без надання іншого житла, зазначає адвокатка Валентина Таран.

Чи можуть виселити за борги?

Підставою для розірвання договору найму можуть бути систематичні порушення обов'язків мешканців. До них належать, зокрема, тривала несплата комунальних послуг або пошкодження житла.

Якщо такі порушення повторюються, власник житла має право звернутися до суду. Суд оцінює обставини справи та вирішує, чи є підстави припинити право користування квартирою.

До слова, у більшості випадків одразу не виселяють. Наприклад, у разі боргів мешканцям можуть запропонувати погасити заборгованість або врегулювати питання оплати комунальних послуг. Якщо ж порушення стають систематичними і вимоги ігноруються, справа може дійти до суду.

Чи можна виселити людину з пропискою?