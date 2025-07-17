Скільки коштують найдешевші квартири вторинного ринку у найбільших містах України

Попри середні ціни на квартири вторинного ринку, у кожному місті України можна знайти житло, яке відчутно дешевше від інших. У таких містах як Київ, Львів, Харків, Дніпро та Одеса квартири можна знайти від 4,5 до 25 тисяч доларів.

Якими є найдешевші пропозиції житла у найбільших містах, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення, розміщені на DIM.RIA.

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Скільки коштує найдешевша квартира на вторинці Києва?

Відповідно до розміщених оголошень станом на 17 липня 2025 року найдешевшою квартирою на ринку вторинної нерухомості Києва є житло, яке коштує 13 955 доларів (586 800 гривень). Це двокімнатна квартира, яка має площу всього 12 квадратних метрів. Розташована вона на цокольному поверсі з двадцяти п'яти.

Як переваги в оголошенні відзначені престижний район (вулиця Академіка Заболотного), гарний краєвид та вигідна ціна.

На оприлюднених знімках є меблі, однак житло продають без них.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Такий вигляд має квартира за майже 14 тисяч доларів у Києві / Фото DIM.RIA

Яка ціна на найдешевшу квартиру вторинки у Львові?

Вторинною квартирою з найнижчою ціною у Львові є житло, яке коштує 25 000 доларів (1 051 250 гривень). Це однокімнатне помешкання, яке має площу 19,6 квадратного метра, з них житлова – 10,6 квадрата, кухні – 9 квадратів. Розташована квартира на цокольному поверсі з трьох наявних.

Житло має хороше планування, яке дозволяє зробити невелику кухню та окрему спальню, а також окремий вхід. Розміщена вона в історичній частині міста, неподалік центру. Житло перебуває у поганому стані та потребує ремонту.

Такий вигляд має квартира за 25 тисяч доларів у Львові / Фото DIM.RIA

Скільки коштує найдешевша квартира на вторинці Одеси?

Найдешевшою квартирою на ринку вторинної нерухомості Одеси є помешкання вартістю 8 000 доларів (336 400 гривень). Це однокімнатна квартира, яка має площу всього 11,6 квадратного метра, з яких житлова – 10 квадратів, кухні – 2. Розташована квартира на першому поверсі з трьох.

В оголошенні йдеться, що житло має зручне розташування, закритий двір. Там виконаний капітальний ремонт. Наявні сумісний санвузол та мінікухня з мийкою. Меблі та побутова техніка залишаються для нового власника як приємний бонус.

Такий вигляд має квартира за 8 тисяч доларів в Одесі / Фото DIM.RIA

Яка ціна на найдешевшу квартиру вторинки Харкова?

У Харкові пропонують на продаж квартиру за 4 500 доларів (189 225 гривень). Це однокімнатне помешкання, яке має площу 24,4 квадратного метра, з них житлова – 16,9 квадрата, кухні – 14,3 квадрата. Розташована квартира на третьому поверсі з шести. У житлі немає вікон, меблів, вона потребує ремонту.

В оголошенні зазначено, що квартира – готельного типу, розташована у хорошому місці, неподалік метро, біля будинку є зручна парковка, поряд дитячий та спортивний майданчики.

Такий вигляд має квартира за 4,5 тисячі доларів у Харкові / Фото DIM.RIA

Скільки коштує найдешевша квартира на вторинці Дніпра?

Найдешевшою квартирою на ринку вторинної нерухомості Дніпра є помешкання вартістю 9 000 доларів (378 450 гривень). Це двокімнатна квартира, яка має площу аж 51 квадратний метр. Розташована вона на першому поверсі з двох.

Зі знімків помітно, що житло потребує ремонту.

Такий вигляд має квартира за 9 тисяч доларів у Дніпрі / Фото DIM.RIA