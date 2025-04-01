Що відомо про найменшу будівлю у Варшаві та як вона повертатиме собі колишню славу

Найменшою будівлею у Варшаві вважають невеличкий кіоск на перехресті вулиць Длуга і Фрета. На неї чекає перевтілення, яке має повернути споруді колишню славу.

Про маленьке, однак символічне місце у столиці Польщі 24 Канал розповідає з посиланням на WhiteMAD.

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Історія найменшої будівлі Варшави

Історія цієї будівлі сягає ще 1843 року. Тоді Кароль Банаш збудував її як тютюновий кіоск. Десятиліттями будівля була місцем продажу газет і цигарок.

Навіть драматичні події Варшавського повстання 1944 року не змогли її повністю зруйнувати. Після війни, хоч і пошкоджений, кіоск все ще був частиною ландшафту Старого міста.



Такий вигляд будівля мала колись / Фото Цифрового національного музею

Однак з роками, на жаль, будівля занепала. Осипалася штукатурка, почали руйнуватися вікна. Через це і не тільки про кіоск з давньою історією почали забувати.



Сучасний вигляд кіоску / Фото з Google Maps

Плани щодо відновлення кіоску

Тепер завдяки ініціативі монастиря Павлинів в цієї історичної будівлі, яка має площу всього 12 квадратних метрів, з'явився шанс на нове життя.

Метою проєкту є не просто відновлення колишньої естетики кіоску, а надання йому нової функції. Незабаром там запрацює галерея сакрального мистецтва – місце, для сучасних творів, натхненних духовністю та сакральним.



Такий вигляд матиме відновлена будівля / Фото зі сайту WhiteMAD

Проєктом керує варшавський архітектор Яцек Триц. Разом з консерватором історичних будівель Павлом Собчинським він дбатиме про збереження історичності будівлі. У планах відновити оригінальний вхід, а всі архітектурні деталі відтворити з максимальною ретельністю. Проєкт розробляють у тісній співпраці з Мазовецьким воєводським управлінням охорони пам'яток.

Архітектор наголосив, що прагне повернути цьому місцю колишню славу, але також відкрити його для нового життя.

Нагадаємо, у німецькому селі Ріпс побудували крихітний будиночок для туристів, площа якого всього 11 квадратних метрів. Будинок, переобладнаний з трансформаторної підстанції, коштував 140 тисяч євро і здається в оренду за 110 євро на добу.